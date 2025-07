Điều khiển máy bay không người lái cứu 2 trẻ em

Ngày 4-7, ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết đang hoàn thành các thủ tục để khen thưởng đối với anh Trần Văn Nghĩa (35 tuổi, trú xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) vì có thành tích cứu 2 cháu nhỏ giữa dòng nước lũ vào ngày 3-7.

Cứu người như phim

Ngày 4-7, chúng tôi tìm đến buôn Dớ, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai thì bắt gặp các em Kpăh Dai, Kpăh Nem và Rơ Com Huyn (cùng 12 tuổi), đang vô tư đùa nghịch dưới căn nhà sàn. Đúng 1 ngày trước, các em nhỏ này còn hoảng loạn, đứng giữa dòng nước lũ gọi tên cha mẹ đến cứu.

Em Kpăh Dai kể rằng do được nghỉ hè nên em cùng 2 người bạn là Nem và Huyn đi chăn bò phụ giúp gia đình. Khoảng 11 giờ, ngày 3-7, khi đang ở bãi bồi giữa sông Ba thì nước lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ về khiến 3 em không kịp chạy vào bờ, chỉ biết đứng bám vào cây bụi ở bãi bồi gọi người tới cứu. "Lúc đó em rất lo sợ bị nước lũ cuốn đi, không còn được gặp cha mẹ nữa. Tay em lúc đó chỉ biết nắm chặt vào cành cây giữa sông, miệng thì không ngừng gọi cha mẹ tới cứu" - em Kpăh Dai kể lại.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Kpăh Quốc (23 tuổi, trú buôn Dớ, xã Ia Tul) đang ở gần đó liền chạy tới. Do nước lên nhanh, chảy xiết nên anh Quốc chạy lên phía thượng nguồn, cách khoảng 100 m rồi bơi xuôi theo dòng nước, tiếp cận vị trí 3 em nhỏ đang đứng. "Bình thường nước sông chỉ đến đầu gối, nhưng do mưa lớn nên nước từ thượng nguồn đổ về rất mạnh, sâu 3-4 m nên phải rất vất vả tôi mới bơi được đến chỗ các em nhỏ đang đứng" - anh Quốc kể lại. Tuy nhiên tới nơi, anh Quốc cũng không biết làm cách nào để đưa các em nhỏ vào bờ mà chỉ biết động viên, trấn an để các cháu không hoảng loạn.

Anh Trần Văn Nghĩa và chiếc máy bay không người lái

Đang dùng máy bay không người lái phun thuốc cho ruộng khoai lang gần đó, anh Trần Văn Nghĩa (35 tuổi, trú xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) nghe hô hoán, chạy ra xem. Tới nơi, anh Nghĩa thấy nước sâu, chảy xiết nên người dân không thể bơi ra tiếp cận các nạn nhân. Anh Nghĩa nghĩ ngay tới việc lấy máy bay đang phun thuốc để cứu các cháu bé.

Anh Nghĩa đã điều khiển máy bay không người lái, móc sẵn dây thừng để anh Kpăh Quốc choàng vào người các bé và lần lượt đưa cháu Kpăh Dai và Kpăh Nem vào bờ an toàn. Riêng cháu Rơ Com Huyn không dám đu máy bay nên cùng anh Kpăh Quốc bám vào cây ở giữa bãi bồi, chờ người nhà đưa thuyền ra giải cứu.

Xứng đáng tuyên dương

Kể lại thời khắc được máy bay không người lái đưa qua dòng sông vào bờ, cháu Kpăh Dai bảo rằng rất sợ, mắt nhắm chặt, tay bám chắc vào dây thừng. Khi vào đến bờ rồi mới hoàn hồn, hết lo lắng.

Anh Trần Văn Nghĩa thông tin rằng máy bay không người lái phun thuốc của anh được cấp phép dùng trong nông nghiệp, bản thân anh cũng có giấy phép để vận hành. Máy bay không người lái này có tải trọng 50 kg, từ khi mua về anh chỉ dùng để bón phân, phun thuốc chứ chưa dùng vào việc gì khác. Khi quyết định dùng máy bay không người lái cứu các cháu bé, những công nhân làm cùng đã khuyên ngăn rằng "lỡ đâu đang bay thì các bé tuột tay, rơi xuống sông".

Tuy nhiên, anh Nghĩa nghĩ rằng nước lũ đang lên nhanh, các bé có trọng lượng nhỏ, dù có thêm sự rung lắc, treo văng khi bay nhưng vẫn sẽ an toàn. "Bé đầu tiên thì nhẹ nhàng, nhưng bé thứ hai thì hơi rung lắc. Rất may cuối cùng tôi cũng đưa được các cháu vào bờ an toàn. Tới nơi, tôi rất mừng, thở phào nhẹ nhõm" - anh Nghĩa kể lại.

Tuy vậy, trong lòng anh Nghĩa vẫn lo lắng máy bay không người lái không tải được hoặc lỡ các cháu buông tay khi ra giữa dòng sông thì hậu quả khó lường. Do đó, khi đưa được các cháu lên cao khoảng 10 m so với mặt nước thì anh đã nhanh chóng điều khiển máy bay vượt khoảng 50 m để vào bờ. Cùng với đó, anh liên tục hét lớn, yêu cầu các cháu bám thật chắc vào dây.

Ông Ksor Hiếu - Xã Đội trưởng xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai - cho biết chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Riêng đối với hành động của anh Trần Văn Nghĩa, đã đề xuất cơ quan cấp trên khen thưởng, động viên kịp thời.

Ông Dương Mah Tiệp cho biết hiện nay công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đang được thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ", nên việc cứu người, bảo đảm tính mạng và tài sản cho nhân dân là rất quan trọng, cấp bách. "Hành động của nông dân Trần Văn Nghĩa là một quyết định kịp thời, phù hợp với thực tiễn và rất đáng được biểu dương" - ông Tiệp nói và nhận định người nông dân này rất am hiểu thiết bị, có chuyên môn. Tỉnh Gia Lai sẽ có hình thức khen thưởng kịp thời để động viên anh Nghĩa, đồng thời khuyến khích tinh thần "4 tại chỗ" trong nhân dân đối với hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đề xuất dùng máy bay không người lái cứu hộ, cứu nạn Theo ông Dương Mah Tiệp, trước đây, lực lượng kiểm lâm và các lâm trường đã đề xuất sử dụng máy bay không người lái để tuần tra, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, việc này không được đồng ý vì tần số dùng để điều khiển máy bay không người lái trùng với tần số do Bộ Quốc phòng quản lý. Cũng theo ông Tiệp, các cơ quan chuyên môn đã nghiên cứu và nhận thấy việc sử dụng máy bay cỡ lớn hoặc máy bay không người lái trong công tác cứu hộ, cứu nạn là rất cần thiết. Trong thời gian tới, sẽ có đề xuất gửi đến các cơ quan chức năng như Bộ Quốc phòng (đơn vị quản lý tần số) nhằm tạo điều kiện cho Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố được biên chế thêm phương tiện này, đặc biệt là để phục vụ công tác cứu người.