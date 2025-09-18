Điều kiện để phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi tại Đồng Nai nhận hỗ trợ

UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành công văn hướng dẫn triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích, kịp thời động viên tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số, duy trì mức sinh và nâng cao chất lượng dân số sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Võ Thị Ngọc Lắm, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai xung quanh chính sách trên.

Bà Võ Thị Ngọc Lắm, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

- Phóng viên: UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Công văn 5169 hướng dẫn triển khai Nghị quyết 32 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích, kịp thời động viên tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số, duy trì mức sinh và nâng cao chất lượng dân số sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xin bà nói rõ về chính sách hỗ trợ trên?

- Bà Võ Thị Ngọc Lắm, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai: Nghị quyết 32/2024/NQ-HĐND ngày 11-12-2024 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh có hiệu lực từ ngày 1-1-2025 với 2 nhóm chính sách chính:

Nhóm chính sách khuyến khích duy trì vững chắc mức sinh gồm: Đối với tập thể, xã, phường thực hiện 3 năm liên tục đạt và vượt tỉ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được hỗ trợ 20.000.000 đồng/xã, phường.

Xã, phường thực hiện 5 năm liên tục đạt và vượt tỉ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được hỗ trợ 40.000.000 đồng/xã, phường.

Đối với cá nhân: Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi thường trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được hỗ trợ một lần số tiền: 1.000.000 đồng/người.

Nhóm chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dân số: Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh Đồng Nai; đối tượng bảo trợ xã hội; người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số được miễn phí thực hiện tầm soát trước sinh (sàng lọc trước sinh), tầm soát sơ sinh (sàng lọc sơ sinh) tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được thưởng 1 triệu đồng

- Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được hỗ trợ một lần với số tiền 1 triệu đồng, quy định này được hiểu như thế nào? Phụ nữ có năm sinh từ năm nào sẽ nằm trong diện được hưởng, thưa bà?

- Người phụ nữ được hưởng chính sách phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Sinh đủ 2 con (tính theo số con còn sống). Tính đến thời điểm sinh con thứ hai có ngày, tháng, năm sinh chưa đủ 35 tuổi. Phải sinh con thứ hai (hoặc sinh 2 con trong lần sinh đầu) từ ngày 1-1-2025 trở đi. Phải thường trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Xin bà cho biết phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi cần mang hồ sơ, giấy tờ gì… khi tới UBND phường, xã để được nhận hỗ trợ?

- Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi mang hồ sơ đến UBND xã, phường nơi thường trú để nhận hỗ trợ theo quy định. Khi đi cần mang theo 1 bản sao giấy khai sinh hoặc căn cước của người phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi (mang theo bản chính để đối chiếu). 1 bản sao giấy khai sinh/giấy chứng sinh của cả 2 đứa trẻ là con ruột của người phụ nữ đến khai báo và nộp hồ sơ (mang theo bản chính để đối chiếu).

Đối với các giấy tờ nêu trên nếu đối tượng thụ hưởng chính sách xuất trình các bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định hoặc giấy tờ tích hợp trên VNeID thì không cần xuất trình bản chính để đối chiếu.

UBND xã, phường thẩm định hồ sơ, giấy tờ của đối tượng ngay sau khi tiếp nhận và cấp phát tiền theo quy định (trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ).

Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi mang hồ sơ đến UBND xã, phường nơi thường trú để nhận hỗ trợ theo quy định

- Đánh giá của Sở Y tế về công tác dân số, tỉ lệ sinh, tỉ lệ giới tính trên địa bàn tỉnh? Thách thức và kế hoạch trong thời gian tới như thế nào, thưa bà?

- Sau khi sáp nhập, tỉnh Đồng Nai có dân số hơn 4,4 triệu người xếp thứ 3 cả nước. Với quy mô dân số đông và diện tích địa lý rộng lớn, trong thời gian tới công tác dân số sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức như: Quản lý dân cư gặp nhiều khó khăn, nhiều vùng, nhiều đối tượng đặc thù. Với số con trung bình/bà mẹ là 1,79, hiện Đồng Nai vẫn thuộc tỉnh có mức sinh thấp, cần cải thiện mức sinh trong thời gian tới. Tỉ số giới tính khi sinh cao với 109 bé trai/100 bé gái.

Số cơ sở cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số như: Tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, khám sức khỏe người cao tuổi còn hạn chế và phân bổ chưa đồng đều trên địa bàn tỉnh gây ảnh hưởng đến việc tiếp cận dịch vụ của người dân, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới…

Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục triển khai đầy đủ các hoạt động, chương trình dân số trên địa bàn tỉnh, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực thực hiện những hoạt động công tác dân số hướng tới mục tiêu ổn định mức sinh, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.