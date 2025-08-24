Điều kiện hưởng lương hưu sớm khi sức khỏe suy giảm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Điều kiện hưởng lương hưu sớm khi sức khỏe suy giảm

D.Thu

(NLĐO) - BHXH Việt Nam cho biết không phải ai suy giảm khả năng lao động cũng được nghỉ hưu sớm, chỉ một số trường hợp đủ điều kiện mới hưởng lương hưu.

Bạn đọc D.M. gửi câu hỏi đến BHXH Việt Nam: "Mẹ tôi sinh năm 1975, đã đóng BHXH 23 năm, trong đó có 12 năm là nhân viên bán xăng dầu trực tiếp tại doanh nghiệp tư nhân. Hiện mẹ tôi muốn nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe, xin hỏi trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào?"

Điều kiện hưởng lương hưu sớm khi sức khỏe suy giảm- Ảnh 1.

Người lao động có thể nghỉ hưu sớm nếu bị suy giảm khả năng lao động theo quy định

BHXH Việt Nam trả lời: Theo khoản 1 Điều 65 Luật BHXH năm 2024, người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên, nếu bị suy giảm khả năng lao động thì được hưởng lương hưu với tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu bình thường, trong một số trường hợp:

Thấp hơn tối đa 5 tuổi và suy giảm từ 61% đến dưới 81%; thấp hơn tối đa 10 tuổi và suy giảm từ 81% trở lên.

Có từ đủ 15 năm làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và suy giảm từ 61% trở lên.

Hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động gồm: sổ BHXH; văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc làm việc; biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa (hoặc giấy xác nhận khuyết tật nặng, đặc biệt nặng có kết luận của Hội đồng giám định).

Người sử dụng lao động có trách nhiệm giới thiệu người lao động đi giám định y khoa để xác định mức suy giảm.

Theo Điều 79 Luật BHXH năm 2024, trong thời hạn 20 ngày trước thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH. Sau khi nhận đủ hồ sơ, trong 20 ngày làm việc, cơ quan BHXH phải giải quyết; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Do thông tin bạn đọc cung cấp chưa đầy đủ (ngày tháng sinh, mã số BHXH...), BHXH Việt Nam chưa có căn cứ trả lời cụ thể. Bạn có thể đối chiếu các quy định nêu trên hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH nơi cư trú, cung cấp đầy đủ thông tin để được tư vấn chi tiết.

Tin liên quan

Giúp lao động nghèo tiếp cận lương hưu

Giúp lao động nghèo tiếp cận lương hưu

BHXH TP HCM vừa đề xuất thành phố tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT để tạo điều kiện cho lao động tự do tiếp cận chế độ hưu trí

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người lao động từ 45 - 60 tuổi để hưởng lương hưu

(NLĐO) - Người tham gia BHXH tự nguyện được đề xuất hỗ trợ thêm 20% ngoài mức hỗ trợ của Trung ương 20% để có lương hưu khi tham gia BHXH đủ 15 năm

Đóng BHXH hơn 7 năm, làm gì để nhận lương hưu sớm?

(NLĐO) - BHXH Việt Nam hướng dẫn mức đóng, hỗ trợ và điều kiện để người tham gia BHXH tự nguyện đủ điều kiện nhận lương hưu sau thời gian đóng.

hưởng lương hưu người lao động lương hưu nghỉ hưu nghỉ hưu sớm điều kiện nghỉ hưu sớm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo