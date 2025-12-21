Điều nhắn gửi của hiệu trưởng đến bác sĩ trẻ chuyên khoa 1 tốt nghiệp

Ngày 21-12, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TPHCM) tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng bác sĩ chuyên khoa 1 cho 103 học viên khóa 2023 - 2025. Đây là lễ tốt nghiệp sau ĐH đầu tiên của nhà trường kể từ khi chính thức thành lập vào tháng 6-2024 trên cơ sở phát triển từ Khoa Y - ĐHQG TPHCM.

Bác sĩ chuyên khoa 1 tại lễ nhận bằng tốt nghiệp

Các học viên tốt nghiệp thuộc 5 chuyên ngành gồm: Sản phụ, nhi, nội, ngoại và tai mũi họng với tỉ lệ tốt nghiệp đạt 97,2%. Chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1 có khối lượng 70 tín chỉ, được xây dựng theo định hướng gắn lý thuyết với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong công tác khám, chữa bệnh hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Phan Bách Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Sức khỏe, chúc mừng các tân bác sĩ chuyên khoa 1 và kỳ vọng đội ngũ thầy thuốc sau tốt nghiệp sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, nghiên cứu, trở thành những chuyên gia y tế vừa giỏi chuyên môn, vừa vững y đức, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tấm bằng tốt nghiệp không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình học tập mà còn là minh chứng cho tinh thần học tập suốt đời của người thầy thuốc. Quan trọng hơn, các tân khoa cần vận dụng hiệu quả kiến thức và kỹ năng đã được trang bị vào thực tiễn công tác, không ngừng cập nhật tri thức mới, trau dồi kinh nghiệm chuyên môn và giữ vững đạo đức nghề nghiệp.

Lựa chọn ngành y để dấn thân chưa bao giờ là một lựa chọn dễ dàng, con đường phát triển của người thầy thuốc trọn vẹn tài đức chưa hề là một con đường bằng phẳng. Đó là con đường của những quyết định khó khăn, của những áp lực nặng nề và đôi khi là cả những giây phút cô đơn trong nghề.

"Trong bối cảnh y học phát triển nhanh chóng, khoa học - công nghệ không ngừng đổi mới, xã hội đặt ra ngày càng nhiều kỳ vọng đối với người thầy thuốc, mỗi bác sĩ không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải học cách lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng người bệnh bằng cả tri thức lẫn lòng nhân ái" - GS Thắng nhấn mạnh.

Sau hơn một năm thành lập, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, liên tục đổi mới và đa dạng hóa các loại hình đào tạo từ ĐH, sau ĐH đến đào tạo liên tục, gắn với nghiên cứu khoa học nhằm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Năm 2025, nhà trường trở thành đơn vị đầu tiên triển khai đào tạo liên ngành tiến sĩ và thạc sĩ công nghệ y – dược bên cạnh các chương trình các bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa 1 với tổng quy mô 437 học viên sau ĐH. Ở bậc ĐH, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe hiện đào tạo 5 ngành gồm: Y, dược, răng – hàm – mặt, y học cổ truyền và điều dưỡng với quy mô khoảng 3.000 sinh viên, là cơ sở đào tạo y khoa trọng điểm trong hệ thống ĐHQG TPHCM.



