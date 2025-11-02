Sáng 2-11, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TP HCM) tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng bác sĩ y khoa, bác sĩ răng-hàm-mặt và bằng dược sĩ cho 181 sinh viên tốt nghiêp. Đây là lễ tốt nghiệp thứ hai của nhà trường kể từ khi chính thức được thành lập vào tháng 6-2024, phát triển từ Khoa Y-ĐHQG TP HCM.

Trong tổng số sinh viên tốt nghiệp, có 97 tân bác sĩ y khoa, 38 tân dược sĩ và đặc biệt là 46 tân bác sĩ răng-hàm-mặt đầu tiên (khóa 2019 – 2025) của trường. Tỉ lệ tốt nghiệp đạt gần 90%, trong đó 96% sinh viên y khoa, 92% sinh viên răng-hàm-mặt và 73% sinh viên ngành dược đạt loại khá, giỏi.

Nguyễn Phạm Hoàng Nghi - một trong ba thủ khoa được vinh danh

Tại lễ tốt nghiệp, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe cũng vinh danh 3 thủ khoa tiêu biểu đại diện cho ba ngành. Tân bác sĩ Hoàng Nguyễn Nhất Thi, ngành răng-hàm-mặt (khóa 2019 – 2025), đạt điểm trung bình tích lũy 8.57, trở thành thủ khoa đầu tiên cả đầu vào và đầu ra của Trường ĐH Khoa học Sức khỏe. Tân bác sĩ Nguyễn Phạm Hoàng Nghi, thủ khoa ngành y khoa, đạt điểm trung bình tích lũy 8.58 và đã trúng tuyển kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Dược TP HCM. Trong khi đó, tân dược sĩ Trương Nguyễn Hoàng Long là thủ khoa ngành dược học với điểm trung bình tích lũy 8.35.

Những tân bác sĩ, dược sĩ tại lễ tốt nghiệp và trao bằng

GS-TS Phan Bách Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Sức khỏe, cho biết các tân bác sĩ và dược sĩ hôm nay đã cùng nhà trường đi qua gần 1/3 chặng đường phát triển, được rèn luyện trong môi trường học thuật nhân văn và chuyên nghiệp, kế thừa từ nền tảng vững chắc của Khoa Y – ĐHQG TP HCM.

"Phía trước các em là hành trình của người thầy thuốc trong một thế giới mà khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng. Điều này đòi hỏi các em không được bằng lòng với những gì đã học mà phải liên tục học hỏi, cập nhật tri thức, rèn luyện kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp"-ông nhắn nhủ.

Tính đến nay, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe đã có 10 khóa tốt nghiệp ngành y khoa, 5 khóa ngành dược học và 1 khóa ngành răng-hàm-mặt, cung cấp cho hệ thống y tế cả nước 1.361 bác sĩ và dược sĩ.

Hiện trường đào tạo 5 ngành bậc đại học, gồm: Y khoa, dược học, răng-hàm-mặt, y học cổ truyền và điều dưỡng với quy mô 3.000 sinh viên. Đối với đào tạo sau đại học, trường là đơn vị đầu tiên đào tạo tiến sĩ công nghệ y -dược, thạc sĩ công nghệ y – dược; đang đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa 1… với quy mô 316 học viên. Năm 2025 cũng đánh dấu khóa bác sĩ chuyên khoa 1 đầu tiên của nhà trường tốt nghiệp vào tháng 9-2025.

Vào tháng 3- 2024, ĐHQG TP HCM đã khởi công xây dựng 3 tòa nhà và cảnh quan hiện đại cho Trường (YB1, YB2, YB3) với tổng diện tích xây dựng khoảng 8.300m2 và diện tích sàn 33.400 m² dự kiến đưa vào sử dụng năm 2026. Trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe hướng đến trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu sau đại học hàng đầu Việt Nam và khu vực, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học.



