HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Những sinh viên đầu tiên của Trường ĐH Khoa học Sức khỏe tốt nghiệp bác sĩ răng-hàm-mặt

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO)-Trường ĐH Khoa học Sức khỏe trao bằng tốt nghiệp cho 181 tân bác sĩ, dược sĩ, trong đó có 46 bác sĩ răng-hàm-mặt đầu tiên.

Sáng 2-11, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TP HCM) tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng bác sĩ y khoa, bác sĩ răng-hàm-mặt và bằng dược sĩ cho 181 sinh viên tốt nghiêp. Đây là lễ tốt nghiệp thứ hai của nhà trường kể từ khi chính thức được thành lập vào tháng 6-2024, phát triển từ Khoa Y-ĐHQG TP HCM.

Trong tổng số sinh viên tốt nghiệp, có 97 tân bác sĩ y khoa, 38 tân dược sĩ và đặc biệt là 46 tân bác sĩ răng-hàm-mặt đầu tiên (khóa 2019 – 2025) của trường. Tỉ lệ tốt nghiệp đạt gần 90%, trong đó 96% sinh viên y khoa, 92% sinh viên răng-hàm-mặt và 73% sinh viên ngành dược đạt loại khá, giỏi.

46 sinh viên đầu tiên nhận bằng bác sĩ Răng Hàm Mặt - Ảnh 1.

Nguyễn Phạm Hoàng Nghi - một trong ba thủ khoa được vinh danh

Tại lễ tốt nghiệp, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe cũng vinh danh 3 thủ khoa tiêu biểu đại diện cho ba ngành. Tân bác sĩ Hoàng Nguyễn Nhất Thi, ngành răng-hàm-mặt (khóa 2019 – 2025), đạt điểm trung bình tích lũy 8.57, trở thành thủ khoa đầu tiên cả đầu vào và đầu ra của Trường ĐH Khoa học Sức khỏe. Tân bác sĩ Nguyễn Phạm Hoàng Nghi, thủ khoa ngành y khoa, đạt điểm trung bình tích lũy 8.58 và đã trúng tuyển kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Dược TP HCM. Trong khi đó, tân dược sĩ Trương Nguyễn Hoàng Long là thủ khoa ngành dược học với điểm trung bình tích lũy 8.35.

46 sinh viên đầu tiên nhận bằng bác sĩ Răng Hàm Mặt - Ảnh 2.

Những tân bác sĩ, dược sĩ tại lễ tốt nghiệp và trao bằng

GS-TS Phan Bách Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Sức khỏe, cho biết các tân bác sĩ và dược sĩ hôm nay đã cùng nhà trường đi qua gần 1/3 chặng đường phát triển, được rèn luyện trong môi trường học thuật nhân văn và chuyên nghiệp, kế thừa từ nền tảng vững chắc của Khoa Y – ĐHQG TP HCM.

"Phía trước các em là hành trình của người thầy thuốc trong một thế giới mà khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng. Điều này đòi hỏi các em không được bằng lòng với những gì đã học mà phải liên tục học hỏi, cập nhật tri thức, rèn luyện kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp"-ông nhắn nhủ.

Tính đến nay, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe đã có 10 khóa tốt nghiệp ngành y khoa, 5 khóa ngành dược học và 1 khóa ngành răng-hàm-mặt, cung cấp cho hệ thống y tế cả nước 1.361 bác sĩ và dược sĩ.

Hiện trường đào tạo 5 ngành bậc đại học, gồm: Y khoa, dược học, răng-hàm-mặt, y học cổ truyền và điều dưỡng với quy mô 3.000 sinh viên. Đối với đào tạo sau đại học, trường là đơn vị đầu tiên đào tạo tiến sĩ công nghệ y -dược, thạc sĩ công nghệ y – dược; đang đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa 1… với quy mô 316 học viên. Năm 2025 cũng đánh dấu khóa bác sĩ chuyên khoa 1 đầu tiên của nhà trường tốt nghiệp vào tháng 9-2025.

Vào tháng 3- 2024, ĐHQG TP HCM đã khởi công xây dựng 3 tòa nhà và cảnh quan hiện đại cho Trường (YB1, YB2, YB3) với tổng diện tích xây dựng khoảng 8.300m2 và diện tích sàn 33.400 m² dự kiến đưa vào sử dụng năm 2026.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe hướng đến trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu sau đại học hàng đầu Việt Nam và khu vực, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học.


Tin liên quan

Khoa Y- ĐHQG TP HCM nhận kiểm định chất lượng ngành y khoa

Khoa Y- ĐHQG TP HCM nhận kiểm định chất lượng ngành y khoa

(NLĐO)- Ngày 23-5, Khoa Y- ĐHQG TP HCM nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng đối với chương trình đào tạo y khoa theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Lần đầu tiên, Khoa Y tổ chức lễ khoác áo blouse cho hơn 550 sinh viên năm nhất

(NLĐO) - “Thời khắc nhận chiếc áo blouse trắng cũng là lúc các em nhận về mình niềm tin, trách nhiệm của thầy cô - thế hệ đi trước trao gửi những kỳ vọng lại cho một thế hệ bác sĩ tài giỏi trong tương lai”.

Khoa Y - ĐHQG TP HCM khánh thành phòng thực hành răng - hàm - mặt

Ngày 14-2, Khoa Y - ĐHQG TP HCM khánh thành phòng thực hành tiền lâm sàng răng - hàm - mặt với tổng vốn đầu tư 30 tỉ đồng. Dự án được triển khai từ năm 2021, bàn giao sử dụng đúng kế hoạch vào năm 2023 do ĐHQG TP HCM cấp quyết định đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

lễ tốt nghiệp Răng Hàm Mặt sinh viên y khoa Bác sĩ răng hàm mặt bác sĩ y khoa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo