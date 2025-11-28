HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Điều nhắn gửi của Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa khiến sinh viên tốt nghiệp xúc động

Huy Lân

(NLĐO)- Thông điệp bất ngờ từ Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa trong lễ tốt nghiệp khiến nhiều tân khoa xúc động

Ngày 28-11, Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TPHCM tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2025 cho 19 tân tiến sĩ, 252 tân thạc sĩ và 1.333 sinh viên tốt nghiệp ĐH. Buổi lễ đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình học tập của gần 1.600 tân khoa, đồng thời khép lại những năm tháng nỗ lực không ngừng để bước vào giai đoạn trưởng thành mới.

Điều Hiệu trưởng ĐH Bách khoa nhắn gửi khiến tân khoa lặng đi - Ảnh 1.

Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, nhấn mạnh đây không chỉ là ngày vui của nhà trường mà còn là khoảnh khắc đặc biệt đối với mỗi sinh viên và gia đình. "Chúng ta có mặt tại đây để ghi nhận những nỗ lực đáng quý của các em trong suốt chặng đường học tập, đồng thời đánh dấu một khởi đầu mới – nơi các em sẽ tự viết tiếp câu chuyện của chính mình" - ông chia sẻ.

Nhìn lại quãng thời gian dưới mái Trường ĐH Bách khoa, GS-TS Mai Thanh Phong cho rằng các tân khoa đã trải qua những thử thách không hề dễ dàng: Từ những bỡ ngỡ của năm nhất đến các bài tập lớn, thí nghiệm, đồ án hay những mùa thi căng thẳng. 

"Các em không chỉ đạt được tấm bằng tốt nghiệp mà còn tích lũy được những kỹ năng quý giá: Kiên trì, không bỏ cuộc, biết đứng dậy sau thất bại và khả năng làm việc nhóm. Đó là những giá trị không thể hiện trong văn bằng nhưng sẽ theo các em cả đời"- ông nhìn nhận.

Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa cũng gửi gắm ba lời khuyên ngắn gọn nhưng được ông gọi là "chìa khóa để tiến xa":

Thứ nhất, học suốt đời như hơi thở. Kiến thức ĐH chỉ là nền tảng và người biết duy trì thói quen học tập sẽ không bị bỏ lại phía sau.

Thứ hai, hãy tử tế và có trách nhiệm. Tử tế tạo ra niềm tin, còn trách nhiệm tạo nên giá trị – hai yếu tố mở ra phát triển bền vững trong sự nghiệp.

Thứ ba, chủ động nắm lấy cơ hội. "Đừng chờ đủ tự tin rồi mới bắt đầu; chỉ khi bắt đầu, các em mới trở nên tự tin. Nếu thấy một dự án khó – hãy thử, nếu có cơ hội đi xa – hãy đi" - ông nhấn mạnh.

GS-TS Mai Thanh Phong cũng nhắc nhở rằng trên hành trình phía trước sẽ có lúc công việc không như mong đợi, sẽ có những giai đoạn hoài nghi chính mình. Nhưng trong những lúc ấy, tân khoa nên nhớ họ luôn có gia đình, thầy cô, bạn bè và có một điểm tựa mang tên Trường ĐH Bách khoa. "Cánh cửa trường luôn mở. Hãy quay lại khi các em cần tìm nguồn cảm hứng, khi muốn chia sẻ kinh nghiệm hay hỗ trợ các thế hệ đàn em"- ông nhắn nhủ.

Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa gửi lời tri ân đến phụ huynh, giảng viên, các nhà khoa học và cán bộ của trường – những người luôn âm thầm tạo nên môi trường giáo dục nhân văn, chất lượng. Ông bày tỏ kỳ vọng rằng các tân khoa sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tri thức, giữ vững tinh thần bền bỉ và đóng góp những giá trị tốt đẹp cho xã hội trên hành trình mới.

Phát triển bền vững tốt nghiệp đại học lễ tốt nghiệp trường ĐH bách khoa môi trường giáo dục ĐH Bách khoa TPHCM Hiệu trưởng Bách khoa
