Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM đề xuất đầu tư 7 phòng thí nghiệm về điện hạt nhân

Ngày 24-10, tại Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP HCM), Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Văn Phúc đã có buổi làm việc nhằm trao đổi với nhà trường về tình hình đào tạo và nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho 2 nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035” của Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đào tạo gần 4.000 nhân lực cho cả 2 nhà máy.

Đẩy mạnh phát triển điện hạt nhân

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết, Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035” được phê duyệt là cơ sở quan trọng để Bộ GD-ĐT cùng các cơ sở giáo dục đại học chuẩn bị lực lượng giảng viên, chuyên gia và kỹ sư phục vụ cho giai đoạn tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia.

Trong buổi làm việc, Thứ trưởng nhấn mạnh việc xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho ngành năng lượng hạt nhân là một nhiệm vụ cấp bách và quan trọng trong thời điểm này. Bộ GD-ĐT sẽ chủ trì giao nhiệm vụ cụ thể, yêu cầu các trường đại học chuẩn bị ngay kế hoạch đào tạo, báo cáo về thực trạng đội ngũ và cơ sở vật chất.

Theo đề án, Trường ĐH Bách khoa là 1 trong số 11 viện, trường ĐH, CĐ được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho điện hạt nhân tại Việt Nam. Ảnh: Như Quỳnh

Mặt khác, các trường ĐH cần phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là các đơn vị chủ lực ở phía Nam, ngoài ra Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ hỗ trợ xây dựng Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân để phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

Thứ trưởng chỉ đạo: "Chúng ta không chỉ đào tạo nguồn nhân lực cho 2 dự án nhà máy điện trước mắt, mà phải xây dựng một hệ thống đào tạo hạt nhân bền vững và có sự phân công lao động rõ ràng giữa các trường, thiết lập một khối đào tạo và nghiên cứu nghiêm túc, phục vụ quốc kế dân sinh".

Đầu tư 7 phòng thí nghiệm hiện đại

Báo cáo tại buổi làm việc, Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP HCM cho biết đang đào tạo ngành vật lý kỹ thuật, ngành này có liên quan đến điện hạt nhân. Dự kiến năm 2026, nhà trường sẽ có thêm ngành kỹ thuật hạt nhân.

Hiện tại, nhà trường đang có 1 tiến sĩ được đào tạo từ ngành vật lý nguyên tử hạt nhân, 1 PGS-TS ngành vật lý hạt nhân và 14 tiến sĩ ngành vật lý kỹ thuật đã được đào tạo tại các quốc gia có nền công nghiệp hạt nhân phát triển.

GS-TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, chia sẻ đây là cơ hội để trường phát huy các thế mạnh truyền thống, đồng thời góp phần vào một lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh năng lượng quốc gia.

GS-TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, chia sẻ về mục tiêu và định hướng sắp tới của nhà trường

Để kịp tiến độ đào tạo, nhà trường đề xuất xây thêm 7 phòng thí nghiệm hiện đại với tổng mức đầu tư 328 tỉ đồng. Dự kiến, đến năm 2035 có thể đáp ứng 350 nhân lực kỹ thuật điện hạt nhân chất lượng cao. Trong đó, ít nhất 20 nhân lực có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc khẳng định, chính sách đãi ngộ là yếu tố then chốt để giải bài toán nhân lực.

Chính sách mới sẽ áp dụng mức ưu đãi đặc thù – vượt trội so với các ngành khác, bao gồm các hình thức như miễn/giảm học phí và tăng mức trợ cấp, nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho việc thu hút đội ngũ cán bộ, chuyên gia và sinh viên xuất sắc tham gia lĩnh vực này.

Ngoài đào tạo nhân lực vận hành trực tiếp nhà máy điện, các trường cũng phải nghĩ đến tầm nhìn lâu dài và ứng dụng rộng rãi của ngành hạt nhân, bao gồm các lĩnh vực trọng yếu như y tế (máy xạ trị, chẩn đoán), nông nghiệp và công nghiệp.