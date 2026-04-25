HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Điều tiết công bằng

VĨNH TÙNG

Lương hưu không chỉ là câu chuyện của người đã nghỉ việc, mà còn là niềm tin của người đang làm việc.

Đề xuất tăng 8% lương hưu từ ngày 1-7-2026 của Bộ Nội vụ đang nhận được sự quan tâm lớn của xã hội, bởi đây không chỉ là một điều chỉnh kỹ thuật mà còn chạm đến vấn đề an sinh căn bản: người nghỉ hưu có thể sống ổn định bằng khoản thu nhập của mình hay không?

Theo dự thảo, mức lương hưu và trợ cấp sẽ được điều chỉnh tăng 8% trên nền tháng 6-2026. Đồng thời, chính sách bổ sung cơ chế "chặn đáy": người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/tháng được cộng thêm 300.000 đồng, còn nhóm từ 3,5 đến dưới 3,8 triệu đồng sẽ được nâng lên tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng. Đây là điểm mới đáng chú ý, thể hiện nỗ lực hướng đến nhóm yếu thế trong hệ thống.

Ở góc độ chính sách, việc lựa chọn một phương án tăng đồng loạt 8% thay vì chia nhiều phương án như trước giúp đơn giản hóa cách thực hiện và tạo sự minh bạch. Tuy nhiên, chính cách tiếp cận cào bằng theo tỉ lệ này cũng đặt ra một nghịch lý: người hưởng cao sẽ tiếp tục được tăng nhiều hơn về số tuyệt đối, còn người hưởng thấp dù có hỗ trợ thêm vẫn khó cải thiện đáng kể mức sống.

Thực tế cho thấy phần lớn các lần điều chỉnh lương hưu trước đây đều mang tính bù trượt giá, nhằm giữ giá trị thu nhập trước biến động kinh tế. Mức tăng 8% lần này cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Điều này là cần thiết nhưng chưa đủ. Với nhiều người nghỉ hưu lâu năm, đặc biệt là trước năm 1995, mức thu nhập vài triệu đồng mỗi tháng vẫn chỉ đủ chi tiêu tối thiểu, thậm chí thiếu hụt khi phát sinh chi phí y tế hay sinh hoạt đô thị ngày càng đắt đỏ. Vấn đề, vì thế, không chỉ nằm ở tăng bao nhiêu phần trăm, mà là sau khi tăng, người hưu trí có thể sống được bằng lương hưu hay chưa.

Một cách tiếp cận đáng cân nhắc là chuyển từ tư duy điều chỉnh đồng loạt sang tư duy sẻ chia trong nội bộ hệ thống. Thay vì tất cả cùng tăng 8%, có thể thiết kế mức tăng theo hướng phân tầng: nhóm lương hưu thấp được tăng cao hơn, nhóm trung bình giữ nguyên, còn nhóm cao tăng thấp hơn. Đây là nguyên tắc "lũy tiến ngược", giúp thu hẹp khoảng cách mà vẫn giữ được nền tảng đóng - hưởng của bảo hiểm xã hội.

Song song đó, việc thiết lập một mức sàn lương hưu thực sự cũng cần được đặt ra. Mức 3,8 triệu đồng hiện nay mới chỉ là bước khởi đầu. Trong dài hạn, mức sàn này nên gắn với chuẩn nghèo đô thị hoặc chi phí sinh hoạt tối thiểu và được điều chỉnh tự động theo biến động giá cả. Khi đó, người nghỉ hưu không còn phải chờ từng đợt điều chỉnh chính sách để cải thiện cuộc sống.

Một hướng bền vững hơn là tăng hỗ trợ phi tiền mặt. Với người lương hưu thấp, giảm chi phí y tế, ưu đãi dịch vụ công hay hỗ trợ nhà ở thiết thực hơn việc tăng thêm vài trăm nghìn đồng. An sinh không chỉ đo bằng tiền, mà bằng khả năng bảo đảm chất lượng sống.

Lương hưu không chỉ là câu chuyện của người đã nghỉ việc, mà còn là niềm tin của người đang làm việc. Nếu hệ thống không bảo đảm một mức sống tối thiểu khi về già, niềm tin vào bảo hiểm xã hội sẽ bị ảnh hưởng. Ngược lại, một chính sách mang tính sẻ chia, hợp lý và nhân văn sẽ củng cố nền tảng an sinh dài hạn.

Đề xuất tăng 8% lương hưu lần này là bước đi cần thiết trong bối cảnh hiện tại. Nhưng để đạt được mục tiêu lớn hơn là lương hưu đủ sống thì chính sách cần tiến thêm một bước: từ điều chỉnh kỹ thuật sang điều tiết công bằng. 

lương hưu tăng lương hưu trợ cấp BHXH
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo