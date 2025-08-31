HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

ĐIỀU TÔI NÓI: Nghề nào cũng cao quý

Bài và ảnh: Hoa Biên

Vượt qua những hoài nghi bản thân và định kiến xã hội, Thanh Tịnh tìm thấy sự ổn định, tình yêu với điều mình làm.

Hoàng Thị Thanh Tịnh (31 tuổi, quê TP Huế) đang làm giúp việc ở bTaskee - một nền tảng công nghệ cung cấp dịch vụ giúp việc và nhiều tiện ích khác cho gia đình như đi chợ, nấu ăn, trông trẻ, chăm sóc người già, vệ sinh máy lạnh, giặt ủi…

ĐIỀU TÔI NÓI: Nghề nào cũng cao quý- Ảnh 1.

Công việc không chỉ giúp cải thiện kinh tế mà còn cho Tịnh thêm thời gian chăm sóc gia đình

Trước đây, Tịnh từng làm công nhân rồi kinh doanh song rất bấp bênh. Hai năm trước, Tịnh vừa làm dịch vụ áo cưới vừa giúp việc theo giờ. Dần dà, cô nhận ra đâu là lối đi bền vững hơn và quyết định gắn bó trọn vẹn với nghề giúp việc qua ứng dụng. Lựa chọn này giúp cô linh hoạt trong cuộc sống và sắp xếp thời gian chăm sóc cho gia đình. Giai đoạn đầu, công việc không hề dễ dàng như Tịnh nghĩ. Có hôm, Tịnh mất nhiều thời gian tìm địa chỉ nhà của khách hàng. Nhiều căn nhà có lối kiến trúc đặc biệt đòi hỏi kỹ năng ở người dọn dẹp trong khi Tịnh còn thiếu kinh nghiệm. Để trụ lại với nghề, Tịnh chủ động học qua video, tìm hiểu kinh nghiệm chăm sóc nhà cửa, cách xử lý các loại vết bẩn và bảo vệ sức khỏe khi dùng hóa chất tẩy rửa thường xuyên. Cô làm nhanh và gọn hơn, được khách khen ngợi. 

ĐIỀU TÔI NÓI: Nghề nào cũng cao quý- Ảnh 2.

Càng làm tại bTaskee, Thanh Tịnh càng thêm tự tin vào những giá trị tưởng chừng giản đơn mà rất thiết thực công việc có thể đóng góp vào xã hội hiện đại.

Khách hàng Huế thường cầu toàn, thẩm mỹ cao, chuộng sự gọn gàng, tinh tươm. Họ vốn quen chăm chút cho gia đình, nên khi bỏ tiền thuê người thì có kỳ vọng riêng. Có lúc khách hàng đặt dịch vụ nhưng người thân ở nhà lại kiểm tra theo tiêu chuẩn khác nên dẫn đến rắc rối. Tịnh khéo léo dung hòa bằng cách đề nghị người đặt dịch vụ trực tiếp kiểm tra và sẵn sàng quay lại làm miễn phí nếu chưa hài lòng. Qua đó, giữ uy tín và cho thấy trách nhiệm công việc.

ĐIỀU TÔI NÓI: Nghề nào cũng cao quý- Ảnh 3.

Những giải thưởng không chỉ ghi nhận cho sự khéo léo và duyên dáng, mà còn khẳng định bản lĩnh dám gạt bỏ định kiến để yêu nghề và tự tin khẳng định giá trị bản thân của Tịnh

"Có người đánh giá thấp nghề này, nhưng càng làm tôi càng trân trọng. Mỗi ngôi nhà tôi bước vào đều xem là chốn thân quen, dọn dẹp kỹ lưỡng và không phụ niềm tin của gia chủ. Tôi rèn sự kiên nhẫn, chịu khó, biết lắng nghe và chia sẻ" - Tịnh kể. Không chỉ dừng ở mục tiêu mưu sinh, Tịnh đã gặt hái nhiều thành quả trong cộng đồng làm nghề bằng sự tận tâm, kỹ năng và kiến thức chuyên môn. Cô liên tiếp nhận danh hiệu "Ong chiến binh", trở thành "Hoa khôi Áo cam 2025" và giải thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi "Ong tranh tài 2025".

