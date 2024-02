Triển lãm đa giác quan mê hoặc giới trẻ

Việc coi trọng trải nghiệm ở thế hệ trẻ dẫn đến đổi mới trong hình thức thưởng lãm nghệ thuật. Các triển lãm đa giác quan ra đời, cho phép đến gần tác phẩm thông qua thị giác, vị giác, khứu giác và âm thanh một cách sáng tạo, đem đến sự khuếch đại về mặt cảm xúc.



Tương tác cùng nghệ thuật

Triển lãm Van Gogh: The Immersive Experience có từ năm 2017, thu hút hàng triệu lượt khách khắp châu Âu và châu Mỹ. Năm 2023, triển lãm tương tác đa giác quan này tiếp tục "làm mưa làm gió" tại Đông Nam Á khi lần lượt ghé qua Singapore, Thái Lan và mới đây là Việt Nam. Triển lãm Van Gogh Art Lighting Experience tại Trung tâm Thương mại Gigamall (TP Thủ Đức, TP HCM) mang đến màn trình diễn kỹ thuật số, công nghệ thực tế ảo mới lạ.

Việc sử dụng công nghệ giúp kết nối cảm xúc của người xem với trải nghiệm của nghệ sĩ một cách sâu sắc

"Hành lang tương tác" với hiệu ứng hình ảnh kết hợp âm nhạc buộc người xem phải bỏ lại bộn bề suy nghĩ để bước vào "vũ trụ hội họa Van Gogh". Khu vực nhà hàng, cà phê, quầy lưu niệm cũng được thiết kế hòa cùng phong cách chủ đạo của triển lãm.

Có mặt tại triển lãm từ ngày đầu, Minh Châu (quê Khánh Hòa) hoàn toàn chìm đắm vào 24 phút trình chiếu những tác phẩm kinh điển qua công nghệ 3D mapping (kỹ thuật kết hợp ánh sáng và ảnh động để tạo hiệu ứng 3D trên bề mặt phẳng).

Mặt tường và cả sàn nhà đầy sắc màu tựa như mơ. Từ bầu trời đầy sao cho đến những bông hoa hướng dương đầy mê hoặc mang đến cho người xem cảm nhận sống động về suy nghĩ, cảm xúc và trạng thái tâm hồn của danh họa Van Gogh.

Monet & Friends là một trải nghiệm nghệ thuật Ấn tượng Pháp vô cùng hấp dẫn

Võ Thị Yến Thư (nhân viên ngân hàng tại TP HCM) tiếc nuối khi thời lượng tham quan ngắn khiến cô chưa có trải nghiệm trọn vẹn. Thư không thể vừa thưởng lãm nghệ thuật vừa hoàn thiện việc vẽ tranh, tô màu tại workshop trong 2 giờ theo quy định. Khi biết đơn vị tổ chức ra mắt phiên bản nâng cấp "Van Gogh Immersive 720" với diện tích lên đến hơn 390 m2 ở khu vực ngoài trời, Thư nhanh chóng quay lại để "đắm mình" vào không gian nghệ thuật sống động và sắc nét từ mọi góc nhìn.

Kích thích mọi giác quan

Trong khi đó, tại Trung tâm Thương mại ICONSIAM (Bangkok - Thái Lan), Monet & Friends Alive cung cấp trải nghiệm nhập vai độc đáo. Triển lãm kích hoạt mọi giác quan thông qua ánh sáng, âm thanh, khứu giác và thậm chí cả vị giác với quán cà phê có tên Café de Flore - nơi phục vụ bữa ăn nhẹ lấy cảm hứng từ hương vị của nước Pháp thế kỷ XIX.

Trong căn phòng đầy màn hình khổng lồ được chiếu sáng bởi hàng chục máy chiếu, hơn 3.500 kiệt tác chuyển động làm nổi bật nét vẽ táo bạo của các họa sĩ Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, Edgar Degas… Triển lãm đặt người xem vào trung tâm của những khung cảnh mang tính biểu tượng của trường phái ấn tượng. Người thưởng lãm được dẫn dắt qua hành trình trải nghiệm thị giác, đón nhận dấu ấn mới mẻ từ các tác phẩm vốn đã thân thuộc.

Triển lãm đa giác quan là hành trình phiêu lưu cùng cảm xúc đáng nhớ

Lê Trang (ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) thích thú vẽ tranh tại khu vực vườn Monet. Cô kể: "Mỗi phòng vẽ đều có video hướng dẫn và dụng cụ. Sau khi phác thảo đường nét bằng bút chì, các nhân viên sử dụng thiết bị để chuyển đổi tác phẩm của tôi theo trường phái ấn tượng. Công nghệ AI cho ra 4 mẫu để tôi lựa chọn và tải về bức ảnh mà mình ưng ý nhất để làm kỷ niệm".

"Cuộc triển lãm ngoạn mục tràn ngập ánh sáng, màu sắc và âm thanh. Thay vì chỉ nhìn chăm chú vào bức tranh tĩnh, mọi người có thể đi dạo, ngồi hoặc thậm chí nằm và thưởng thức các tác phẩm được phóng to, thu nhỏ, chuyển động xen kẽ những câu trích dẫn của các họa sĩ" - Phù Ngọc Phương Trang (29 tuổi, du khách từ TP HCM) chia sẻ. Thời gian mỗi lượt trình chiếu kéo dài hơn 40 phút kết hợp nhạc nền đồng bộ từ các nhà soạn nhạc vĩ đại Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Claude Debussy...Các tác phẩm nổi tiếng của Claude Monet như Vườn tược vùng Sainte-Adresse (Garden at Sainte-Adresse), Người phụ nữ với chiếc dù che nắng - Bà Monet cùng con trai (Woman with a Parasol - Madame Monet and Her Son), Hoa súng nước và cầu Nhật Bản (Water Lilies and the Japanese bridge)... tạo cảm giác bình yên, tĩnh lặng. Những biểu đạt tự do; nét cọ ngắn, nhanh; nắm bắt khoảnh khắc và sử dụng các gam màu tươi sáng, rực rỡ của trường phái ấn tượng tràn ngập không gian, đem đến nhiều bất ngờ thú vị.