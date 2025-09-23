HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Điều tra thông tin cô gái trẻ "tố" bị tài xế taxi sàm sỡ khi đi du lịch ở Ninh Bình

Tuấn Minh

(NLĐO)- Một cô gái trẻ cho biết khi tới Ninh Bình du lịch, trong lúc đi taxi lúc trời mưa to bất ngờ bị tài xế có hành vi sàm sỡ.

Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về việc một nữ du khách "tố" bị một tài xế taxi có hành vi sàm sỡ khi cô tới Ninh Bình đi du lịch.

Điều tra thông tin cô gái trẻ "tố" bị tài xế taxi sàm sỡ ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Chủ tài khoản B.M. chia sẻ thông tin vụ việc bản thân bị sàm sỡ khi tới Ninh Bình du lịch

Trước đó, ngày 22-9, tài khoản Facebook cá nhân B.M. có đăng tải thông tin phản ánh việc cô gái bị sàm sỡ khi đi taxi ở Ninh Bình. Theo chia sẻ, khoảng hơn 7 giờ sáng cùng ngày, do trời mưa lớn, M. bắt taxi trước cổng Bệnh viện Y học Cổ truyền Ninh Bình (phường Hoa Lư) tới quán cà phê Highland gần nhất.

Tuy nhiên, khi đến nơi thì quán chưa mở cửa. Lúc này, lái xe gợi ý chở M. đi tham quan quanh Ninh Bình vì tiện đường đón khách. Thấy trời vẫn mưa, M. đồng ý đi tiếp.

Khi di chuyển tới đoạn đường rẽ vào khu du lịch Tràng An, tài xế hỏi có muốn ghé vào không nhưng M. từ chối. Tài xế taxi dừng xe dưới một gốc cây để chờ khách.

Lúc này, M. ngồi ghế sau lướt điện thoại, bất ngờ tài xế quay xuống đưa tay chạm vào ngực nạn nhân, buông lời thô tục và tiếp tục có hành vi khiếm nhã. Hoảng loạn, M. hét lớn, tài xế mới quay lại ghế lái, tỏ ra như không có chuyện gì và chở M. quay lại vị trí ban đầu.

Ngay sau khi thông tin trên đăng tải đã được cộng đồng mạng chia sẻ khắp các diễn đàn, bất bình trước hành động của tài xế taxi. Đồng thời, mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm người tài xế trên để không ảnh hưởng tới môi trường du lịch của Ninh Bình. 

Phóng viên đã liên hệ với chủ tài khoản Facebook để nắm cụ thể vụ việc nhưng chưa nhận được thông tin phản hồi.

Tin liên quan

Người phụ nữ bị nhóm đàn ông lạ mặt sàm sỡ, hành hung trước quán karaoke lên tiếng

Người phụ nữ bị nhóm đàn ông lạ mặt sàm sỡ, hành hung trước quán karaoke lên tiếng

(NLĐO)- Sau khi ra viện, người phụ nữ bị nhóm đàn ông hành hung trước cửa quán karaoke đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Xác minh vụ cô gái bị sàm sỡ trên tuyến Metro số 1

(NLĐO) - Theo thông tin lan truyền, cô gái bị người đàn ông tiếp cận, sàm sỡ vùng đùi.

Người đàn ông bịt mặt sàm sỡ, giật túi xách 1 cô gái tại chung cư mini

(NLĐO)- Đang dắt xe vào chung cư mini ở Hà Nội, cô gái bị người đàn ông sàm sỡ, đồng thời giật túi xách chứa nhiều tài sản trước khi tẩu thoát.

