Ngày 17-9, Công an phường Ngọc Hà (TP Hà Nội) đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông bịt mặt có hành vi sàm sỡ, giật túi xách của cô gái ở chung cư mini.



Cô gái bị người đàn ông sàm sỡ. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 45 phút ngày 13-9, tại một chung cư mini ở ngõ 444 Đội Cấn (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội), chị H. (33 tuổi, cư dân tòa chung cư mini) đang dắt xe vào chung cư mini thì xuất hiện một người đàn ông lạ từ bên ngoài đi vào. Sau đó, người đàn ông này đã có hành vi sàm sỡ chị H., rồi giật phăng túi xách của nạn nhân trước khi tẩu thoát.

Theo trình báo của nạn nhân, trong túi xách có một điện thoại di động iPhone 15, khoảng 7 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Do sự việc diễn ra quá nhanh, chị H. chỉ kịp hô hoán trong hoảng loạn, không kịp phản ứng để truy bắt đối tượng.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát hệ thống camera an ninh quanh khu vực, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thêm thông tin, hình ảnh phục vụ công tác điều tra.