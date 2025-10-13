Điều tra vụ cả nhà 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại San Francisco

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điều tra vụ cả nhà 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại San Francisco

Dương Thu Hương

(NLĐO) - Cảnh sát San Francisco - Mỹ đang điều tra vụ việc một phụ nữ gốc Việt nghi sát hại chồng và hai con gái trước khi tự tử tại khu Westwood Park.

Vụ việc được phát hiện vào ngày 8-10, khi ông Robert Ocheltree, em trai của nạn nhân Thomas "TR" Ocheltree, đột nhập vào ngôi nhà trên đại lộ Monterey sau nhiều ngày không liên lạc được với anh mình.

Trước đó, vào ngày 6-10, khi ông Robert đến thăm nhà, bà Paula Truong (53 tuổi, gốc Việt) cho biết chồng mình đang đi chơi golf ở Monterey và bị mất điện thoại.

Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên đáng ngờ khi một ngày sau, bà Truong gửi một tin nhắn cho em chồng, yêu cầu giúp đỡ với nội dung: "Anh ấy không được bình thường, chị và các con rất sợ".

Khi vào được trong nhà, ông Robert Ocheltree phát hiện anh trai Thomas "TR" Ocheltree (57 tuổi) cùng hai cháu gái là Alexandra (12 tuổi) và Mackenzie (9 tuổi) đã tử vong trên giường. Ông Thomas có vết máu và sưng tấy ở mặt. Bà Paula Truong sau đó được tìm thấy trong tư thế treo cổ trong gara ô tô.

Bi kịch tại San Francisco: - Ảnh 1.

Cảnh sát San Francisco điều tra tại ngôi nhà trên đại lộ Monterey, nơi có 4 người một gia đình tử vong hôm 10-10. Ảnh: San Francisco Chronicle

Theo các tờ báo địa phương như San Francisco Chronicl, SF Standard, cảnh sát nhận định vụ việc là một thảm kịch giết người rồi tự sát. Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến bi kịch nhiều khả năng xuất phát từ khó khăn tài chính.

Bà Paula Truong kết hôn với ông Ocheltree vào năm 2006. Chia sẻ với tờ SF Standard, một kế toán làm việc cho bà suốt 15 năm mô tả rằng bà là người "rất có chí tiến thủ và thành đạt".

Tuy nhiên, vận may không còn mỉm cười việc kinh doanh của bà Truong. Theo trang SFist, trong những năm gần đây, chuỗi cửa hàng Orbit Coffee chuyên phục vụ cà phê Việt Nam của bà đã phải đóng cửa tất cả chi nhánh.

Kế đến, một cửa hàng rượu cao cấp mà gia đình mua lại và kinh doanh cũng thất bại và đóng cửa vào năm 2023. Chủ cũ của cửa hàng nói với SF Standard rằng họ đã "tăng giá quá cao".

Nợ nần bắt đầu chồng chất. SFist cho biết đến năm 2019, bà Truong đã vay tổng cộng hơn 2,7 triệu USD, bao gồm nửa triệu USD từ các cá nhân.

Áp lực đỉnh điểm là việc ngôi nhà của gia đình bà Truong bị tịch biên vào cuối năm 2024 và buộc phải phát mãi. Gia đình phải thuê lại chính ngôi nhà này từ công ty tài chính đã mua nó. Ngoài ra, vào tháng 4 năm nay, bà Truong còn bị tòa án yêu cầu phải trả 18.000 USD liên quan đến nợ thẻ tín dụng.

Một người thân của ông Thomas Ocheltree chia sẻ với đài ABC 7 trong đau đớn: "Chúng tôi vô cùng đau lòng. Thomas Ocheltree và hai cô con gái xinh đẹp của ông mới là những nạn nhân thực sự trong bi kịch này. Họ hoàn toàn vô can".

Tin liên quan

Chủ tiệm vàng gốc Việt nổ súng đuổi băng cướp ở California

(NLĐO) - Một băng cướp đã dùng búa tấn công tiệm vàng của người gốc Việt ở TP Milpitas, California, chỉ vài ngày sau một vụ tương tự ở TP San Jose cùng bang.

Nữ phi công gốc Việt tử nạn ở Mỹ trên hành trình vòng quanh thế giới

(NLĐO) - Nữ phi công gốc Việt tử nạn trong vụ rơi máy bay tại Greenwood thuộc bang Indiana – Mỹ là người phụ nữ thứ 10 từng bay một mình vòng quanh thế giới.

FBI khám xét nhà thị trưởng Mỹ có liên hệ doanh nhân gốc Việt

(NLĐO) - Các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành cuộc đột kích vào sáng sớm tại nhà của Thị trưởng TP Oakland Sheng Thao hôm 20-6 (giờ địa phương).

San Francisco nợ nần giết người rồi tự sát doanh nhân gốc Việt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo