Chủ tàu cá ở TP HCM bị hành hung phải nhập viện

Ngày 21-9, UBND xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát khiến ông Nguyễn Văn Đoàn (40 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nay là TP HCM), chủ một tàu cá, bị thương phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 19-9, khi đưa tàu vào âu thuyền Cửa Gianh trên địa bàn xã Bắc Trạch để nhập hải sản và tiếp nhiên liệu, ông Đoàn phát sinh mâu thuẫn với một nhóm người tại đây. Sau đó, ông Đoàn bị nhiều người lao vào hành hung.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Cuba - Đồng Hới cấp cứu. Hiện sức khỏe đã tạm ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Công an xã Bắc Trạch cho biết đã triệu tập những người liên quan để lấy lời khai, xác minh vụ việc và sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.