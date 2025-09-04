HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sự cố hiếm gặp khiến tàu Bắc - Nam bị tê liệt hơn 4 giờ ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Ba tảng đá lớn trên núi bất ngờ đổ ập xuống đường sắt qua Quảng Trị sáng 4-9, khiến tuyến Bắc - Nam tê liệt hơn 4 giờ, đến gần trưa mới thông trở lại.

Sự cố hiếm gặp khiến tàu Bắc - Nam bị tê liệt hơn 4 giờ ở Quảng Trị- Ảnh 1.

Công nhân đường sắt dùng máy móc chuyên dụng xử lý đá sạt lở trên đường ray sáng 4-9 gần ga Lạc Sơn, Quảng Trị.

Chiều 4-9, ông Trần Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình - cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, ngành đường sắt đã huy động nhiều thiết bị cùng hàng chục công nhân để khắc phục sự cố hư hỏng đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị.

"Đơn vị đã huy động hơn 60 cán bộ, công nhân cùng thiết bị chuyên dụng như cần cẩu, máy khoan phá đá… đến hiện trường xử lý. Đến 10 giờ 55, chúng tôi hoàn thành việc khắc phục, tàu hỏa hoạt động trở lại" - ông Sơn nói.

Sự cố hiếm gặp khiến tàu Bắc - Nam bị tê liệt hơn 4 giờ ở Quảng Trị- Ảnh 2.

Công nhân gia cố đoạn đường sắt vừa khắc phục, đảm bảo an toàn chạy tàu sau sự cố.

Sự cố hiếm gặp khiến tàu Bắc - Nam bị tê liệt hơn 4 giờ ở Quảng Trị- Ảnh 3.

Đường ray bị xô lệch do đá từ núi lăn xuống, khiến tàu Bắc - Nam tạm dừng nhiều giờ.

Sự cố hiếm gặp khiến tàu Bắc - Nam bị tê liệt hơn 4 giờ ở Quảng Trị- Ảnh 4.

Đường sắt Bắc - Nam ách tắc vì đá từ trên núi rơi xuống làm xô lệch đường ray

Như Báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 6 giờ 10 cùng ngày, 3 tảng đá lớn bất ngờ lăn từ trên núi xuống, va vào đoạn đường sắt tại Km458+200, gần ga Lạc Sơn (xã Tuyên Hóa, Quảng Trị). Cú va đập mạnh khiến ray thép bị xô lệch, một số vị trí biến dạng, gây gián đoạn lưu thông.

Ngành đường sắt lập tức phát thông báo khẩn, yêu cầu các chuyến tàu dừng tại ga lân cận để đảm bảo an toàn cho hành khách. Sự cố sạt lở làm ách tắc tuyến đường sắt Bắc - Nam trong nhiều giờ.

Theo ông Trần Ngọc Sơn, sự cố xuất phát từ các khối đá nằm trên sườn núi cao, khó kiểm soát bằng quan sát thông thường. Nhiều vị trí trên đỉnh núi chưa được khảo sát, nên nguy cơ đá rơi vẫn hiện hữu, ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.

Trước mắt, Công ty Đường sắt Quảng Bình bố trí lực lượng túc trực tại các điểm nguy cơ, đồng thời lên kế hoạch gia cố bằng lưới thép, rọ đá để hạn chế sạt lở trong mùa mưa bão.

VIDEO: Đá từ núi lăn xuống, đường sắt Bắc - Nam tê liệt nhiều giờ ở Quảng Trị

Tin liên quan

NÓNG: Đường sắt biến dạng, tàu Bắc - Nam tạm ngưng qua Quảng Trị

NÓNG: Đường sắt biến dạng, tàu Bắc - Nam tạm ngưng qua Quảng Trị

(NLĐO) - Vụ sạt lở đá xảy ra tại xã Tuyên Hóa (Quảng Trị) khiến đường ray đường sắt Bắc - Nam bị xô lệch, làm gián đoạn việc lưu thông các đoàn tàu.

Người dân Quảng Trị vui mừng nhận quà Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Để kịp thời chi trả kinh phí tặng quà Quốc khánh 2-9, các địa phương ở Quảng Trị đang khẩn trương triển khai.

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đổ bộ Bắc Quảng Trị- Nam Hà Tĩnh, cảnh báo mưa lớn

(NLĐO) - Chiều nay 30-8, sau khi đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

