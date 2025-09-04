Sự cố hiếm gặp khiến tàu Bắc - Nam bị tê liệt hơn 4 giờ ở Quảng Trị

Công nhân đường sắt dùng máy móc chuyên dụng xử lý đá sạt lở trên đường ray sáng 4-9 gần ga Lạc Sơn, Quảng Trị.

Chiều 4-9, ông Trần Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình - cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, ngành đường sắt đã huy động nhiều thiết bị cùng hàng chục công nhân để khắc phục sự cố hư hỏng đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị.

"Đơn vị đã huy động hơn 60 cán bộ, công nhân cùng thiết bị chuyên dụng như cần cẩu, máy khoan phá đá… đến hiện trường xử lý. Đến 10 giờ 55, chúng tôi hoàn thành việc khắc phục, tàu hỏa hoạt động trở lại" - ông Sơn nói.

Công nhân gia cố đoạn đường sắt vừa khắc phục, đảm bảo an toàn chạy tàu sau sự cố.

Đường ray bị xô lệch do đá từ núi lăn xuống, khiến tàu Bắc - Nam tạm dừng nhiều giờ.

Đường sắt Bắc - Nam ách tắc vì đá từ trên núi rơi xuống làm xô lệch đường ray

Như Báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 6 giờ 10 cùng ngày, 3 tảng đá lớn bất ngờ lăn từ trên núi xuống, va vào đoạn đường sắt tại Km458+200, gần ga Lạc Sơn (xã Tuyên Hóa, Quảng Trị). Cú va đập mạnh khiến ray thép bị xô lệch, một số vị trí biến dạng, gây gián đoạn lưu thông.

Ngành đường sắt lập tức phát thông báo khẩn, yêu cầu các chuyến tàu dừng tại ga lân cận để đảm bảo an toàn cho hành khách. Sự cố sạt lở làm ách tắc tuyến đường sắt Bắc - Nam trong nhiều giờ.

Theo ông Trần Ngọc Sơn, sự cố xuất phát từ các khối đá nằm trên sườn núi cao, khó kiểm soát bằng quan sát thông thường. Nhiều vị trí trên đỉnh núi chưa được khảo sát, nên nguy cơ đá rơi vẫn hiện hữu, ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.

Trước mắt, Công ty Đường sắt Quảng Bình bố trí lực lượng túc trực tại các điểm nguy cơ, đồng thời lên kế hoạch gia cố bằng lưới thép, rọ đá để hạn chế sạt lở trong mùa mưa bão.