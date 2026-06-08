Điều tra vụ nam thanh niên tử vong khi lội xuống sông Đồng Nai

Ngày 8-6, Công an TPHCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nam thanh niên tử vong dưới sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Đồng Nai. Ảnh: X.Đ

Thông tin ban đầu, chiều 7-6, một nhóm thanh niên đến khu vực bờ sông Đồng Nai thuộc phường Đông Hòa để vui chơi và câu cá.

Trong lúc ở đây, anh N.P.T.H. (20 tuổi, ngụ Đồng Nai) bất ngờ lội xuống sông và di chuyển về phía trụ cầu. Khi đến khu vực nước sâu, nam thanh niên bị dòng nước cuốn mất tích trước sự chứng kiến của những người đi cùng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TPHCM và Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm. Nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng được huy động để lặn tìm nạn nhân.

Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh H. và đưa vào bờ.