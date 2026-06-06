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Pháp luật

Công an TPHCM bắt vợ chồng chủ xưởng giày cùng 3 nhân viên

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt vợ chồng chủ xưởng giày cùng 3 nhân viên có hành vi sản xuất giày giả các thương hiệu được bảo hộ

Ngày 6-6, , Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Đặng Phước Đạt (SN 1996) và Vũ Thị Thu Thủy (SN 1999, vợ Đạt) cùng 3 nhân viên Vũ Thành Trung (SN 2001), Trần Thị Gấm (SN 2006) và Nguyễn Tấn Trọng (SN 2000) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"

Công an TPHCM bắt vợ chồng chủ xưởng giày cùng 3 nhân viên - Ảnh 1.

Công an TPHCM khởi tố vợ chồng chủ xưởng cùng 3 nhân viên

Đây là vụ án được khám phá khi thực hiện Công điện số 38/CĐ-Tg ngày 5-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy - UBND TPHCM và Ban Giám đốc Công an thành phố về triển khai đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Công an TPHCM bắt vợ chồng chủ xưởng giày cùng 3 nhân viên - Ảnh 2.
Công an TPHCM bắt vợ chồng chủ xưởng giày cùng 3 nhân viên - Ảnh 3.
Công an TPHCM bắt vợ chồng chủ xưởng giày cùng 3 nhân viên - Ảnh 4.
Công an TPHCM bắt vợ chồng chủ xưởng giày cùng 3 nhân viên - Ảnh 5.

Tang vật vụ án

Cuối tháng 5-2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phối hợp Công an xã Phú Hòa Đông triển khai nhiều Tổ công tác phá án, kiểm tra 2 địa điểm là xưởng sản xuất của vợ chồng Đạt.

CLIP Bên trong xưởng sản xuất giày 

Công an TPHCM thu giữ hơn 23.000 đôi dép giả nhãn hiệu Nike, Adidas, Crocs, Gucci (trị giá hơn 2 tỉ đồng) và số lượng lớn phụ kiện, tem nhãn, công cụ, phương tiện sản xuất dép giả.

Vợ chồng Đạt thuê 14 nhân công thực hiện nhiều công đoạn khác nhau để tạo ra một đôi dép hoàn chỉnh. Các đối tượng đã đưa ra thị thường số lượng dép giả các nhãn hiệu với số lượng đặc biệt lớn, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Việc khám phá, triệt phá đường dây tội phạm trên tiếp tục thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt của Công an TPHCM, đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND TPHCM trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm nói chung, tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp nói riêng.

Việc nhanh chóng khám phá vụ án nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính cũng như người tiêu dùng.

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