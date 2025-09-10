Ngày 10-9, Công an phường Long Trường (TP HCM) đang điều tra vụ người đàn ông nghi bị điện giật tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Chiều cùng ngày, người đàn ông 42 tuổi (ngụ tỉnh Đồng Nai) đến bãi xe ở đường Võ Chí Công, phường Long Trường (TP Thủ Đức cũ). Một lúc sau, người đàn ông bất ngờ bị điện giật, nằm gục xuống đất.

Phát hiện sự việc, người dân lập tức ngắt điện, song lúc này người đàn ông đã tử vong.

Công an phường Long Trường đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định trong lúc người đàn ông mở điện mô tơ bơm nước để rửa xe thì xảy ra sự cố trên.