Bạn đọc

Hình ảnh xe cứu thương "chật vật" di chuyển trên Quốc lộ 13

Anh Vũ

(NLĐO) - Sáng 10-9, tình hình giao thông ở hai tuyến đường huyết mạch cửa ngõ phía Đông tiếp tục căng thẳng.

Lúc 7 giờ 12 sáng 10-9, phóng viên Báo Người Lao Động đứng trên cầu Bình Lợi (TP HCM) quan sát xe cứu thương chạy trên Quốc lộ 13, hướng từ Bình Dương đi trung tâm TP HCM.

Hình ảnh xe cứu thương "chật vật" di chuyển trên Quốc lộ 13- Ảnh 1.

Ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 13.

Ô tô cứu thương chen chúc giữa hàng ngàn xe, phải nhích từng chút một. Dù chỉ cách 100 m, song xe này phải mất hơn 10 phút để vượt qua, rẽ vào đường Phạm Văn Đồng.

"Ngày thường xe cứu thương sẽ được dòng xe ưu tiên qua trước. Tuy nhiên, bây giờ Quốc lộ 13 kẹt xe, hết lối thoát" - anh Minh (tài xế xe công nghệ) cùng quan sát trên cầu nói với phóng viên.

CLIP: Khu vực cầu Bình Lợi xảy ra ùn tắc.

Từ ngày 26-8, cầu Bình Triệu 1 (TP HCM) bắt đầu cấm ô tô để nâng tĩnh không cầu. Do đó, cầu Bình Triệu 2 phải "chia lửa" bằng cách mở thêm một làn đường ngược chiều để ô tô lưu thông. Phương án tổ chức lại giao thông ở khu vực dự kiến kéo dài hơn 3 tháng, đến cuối tháng 11.

Kể từ ngày cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1, đại lộ Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 - hai tuyến đường huyết mạch cửa ngõ phía Đông thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Đến chiều 9-9, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Sở Xây dựng TP HCM), đã đóng tạm đường từ cầu Bình Lợi xuống vòng xoay Phạm Văn Đồng - Quốc lộ 13 (cấm tất cả xe). Mục đích là để góp phần giảm thiểu tình trạng ùn ứ ở xung quanh khu vực cầu Bình Triệu. 

Song, đến 17 giờ 30 cùng ngày, do tình hình ùn tắc nghiêm trọng, Trung tâm chuyển sang chỉ cấm ô tô xuống lối này, xe máy đi bình thường.

Dù vậy, sáng 10-9, phóng viên vẫn ghi nhận tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng ở đại lộ Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13.

Sáng cùng ngày, Báo Người Lao Động có bài viết "Gỡ ùn tắc cầu Bình Triệu: Phân luồng, khôi phục bến phà" nêu nhiều giải pháp để giảm tắc ở khu vực này.

Hình ảnh xe cứu thương "chật vật" di chuyển trên Quốc lộ 13- Ảnh 2.

Người dân "khổ sở" khi di chuyển dưới chân cầu Bình Lợi.

Hình ảnh xe cứu thương "chật vật" di chuyển trên Quốc lộ 13- Ảnh 3.

Hình ảnh xe cứu thương "chật vật" di chuyển trên Quốc lộ 13- Ảnh 4.

Xe cứu thương mất cả 10 phút để vượt qua dòng xe.

Hình ảnh xe cứu thương "chật vật" di chuyển trên Quốc lộ 13- Ảnh 5.

Lối xuống cầu Bình Lợi, hướng sân bay Tân Sơn Nhất về TP Thủ Đức cũ chỉ có xe máy lưu thông.

Hình ảnh xe cứu thương "chật vật" di chuyển trên Quốc lộ 13- Ảnh 6.
Hình ảnh xe cứu thương "chật vật" di chuyển trên Quốc lộ 13- Ảnh 7.
Hình ảnh xe cứu thương "chật vật" di chuyển trên Quốc lộ 13- Ảnh 8.

Tình trạng ùn ứ xảy ra xung quanh vòng xoay Bình Lợi.

Hình ảnh xe cứu thương "chật vật" di chuyển trên Quốc lộ 13- Ảnh 9.

CSGT phải nỗ lực điều tiết giao thông.

Hình ảnh xe cứu thương "chật vật" di chuyển trên Quốc lộ 13- Ảnh 10.

Lối lên cầu Bình Triệu 2 kẹt kéo dài.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) thông tin lộ trình đối với người dân không đi qua cầu Bình Triệu 2.

Cụ thể như sau:

+ Lộ trình 1: vòng xoay Bình Phuớc - Quốc lộ 13 - vòng xoay Bình Triệu rẽ phải đi Phạm Văn Đồng - cầu Bình Lợi - rẽ trái vào Nguyễn Xí - rẽ phải Đinh Bộ Lĩnh.

+ Lộ trình 2: vòng xoay Bình Phuớc - Quốc lộ 13 - rẽ trái vào Hiệp Bình - rẽ trái Phạm Văn Đồng - rẽ phải vào Kha Vạn Cân - rẽ phải đi đường số 2 - rẽ phải đi Nguyễn Văn Bá - đến Võ Nguyên Giáp - cầu Rạch Chiếc - cầu Sài Gòn.

+ Lộ trình 3: Vòng xoay Linh Xuân - Phạm Văn Đồng - rẽ trái đi Tô Ngọc Vân - Chợ Thủ Đức - Võ Văn Ngân - rẽ phải vào Đặng Văn Bi - rẽ phải vào Nguyễn Văn Bá - đến Võ Nguyên Giáp - cầu Rạch Chiếc - cầu Sài Gòn.

Bên cạnh đó, PC08 cũng đưa ra lộ trình thay thế cho người dân sẽ qua cầu Bình Triệu 2:

+ Lộ trình 1: Quốc lộ 13 - Phạm Văn Đồng - Cầu Bình Lợi - Nguyễn Xí - Nơ Trang Long - Phan Đăng Lưu - Lê Văn Duyệt - trung tâm TP HCM.

+ Lộ trình 2: Quốc lộ 13- Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị - Nơ Trang Long - Phan Đăng Lưu - Lê Văn Duyệt - trung Tâm TP HCM.

+ Lộ Trình 3: Quốc lộ 13- Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí - Đinh Bộ Lĩnh - Điện Biên Phủ - trung tâm TP HCM.

Lộ trình từ trung tâm TP HCM ra cầu Bình Triệu: thay thế cho người dân qua Cầu Bình Triệu 2:

+ Lộ trình 1: Lê Văn Duyệt - Phan Đăng Lưu - Nơ Trang Long - Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng - Cầu Bình Lợi - Quốc lộ 13.

+ Lộ trình 2: Vòng Xoay Hàng Xanh - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc Lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng - Cầu Bình Lợi - Quốc Lộ 13.

+ Lộ Trình 3: Nguyễn Hữu Cảnh- Điện Biên Phủ - Cầu Sài Gòn - Võ Nguyên Giáp (Xa Lộ Hà Nội) - Nguyễn Văn Bá - Đường số 2 - Phạm Văn Đồng.


CSGT TP HCM vừa đưa ra lưu ý đặc biệt để người dân "né" kẹt xe qua cầu Bình Triệu

CSGT TP HCM vừa đưa ra lưu ý đặc biệt để người dân "né" kẹt xe qua cầu Bình Triệu

(NLĐO) - CSGT TP HCM vừa đưa ra lộ trình thay thế để người dân lưu thông qua khu vực cầu Bình Triệu đỡ kẹt xe.

TP HCM: Người dân "bì bõm" qua đường Trần Xuân Soạn

(NLĐO) - Trận mưa kết hợp triều cường khiến đường Trần Xuân Soạn bị ngập, người dân đi lại khó khăn.

Người dân TP HCM bất ngờ với việc đóng lối cầu Bình Lợi, tuy nhiên kẹt quá nên mở ra

(NLĐO) - Ghi nhận lối dẫn xuống cầu Bình Lợi bị chặn bởi dải phân cách, giăng dây, cấm xe lưu thông. Lực lượng chức năng cũng có mặt để hướng dẫn.

đường Phạm Văn Đồng hạ tầng giao thông tình trạng ùn tắc
