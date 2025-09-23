Điều tra vụ người đàn ông bán dưa hấu nghi tự thiêu tại Tây Ninh

Ngày 23-9, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương điều tra vụ một người đàn ông tử vong tại xã Bình Hòa, nghi tự thiêu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Lực lượng chức năng đưa thi thể người đàn ông nghi tự thiêu ra ngoài

Trước đó, khoảng 23 giờ 15 phút ngày 22-9, trực ban của Công an xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một người tử vong nghi tự thiêu tại nhà ông Đ.V.P (SN 1970, ngụ xã Bình Hòa).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ cùng ngày, ông P. đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu của con gái là bà Đ.T.D.M (SN 1994). Khi chạy đến, ông P. phát hiện cửa phòng con gái có một người đàn ông đang bị cháy dữ dội. Do cửa phòng bị khóa nên ông P. phá cửa, đưa bà M. ra ngoài an toàn.

Ngay sau đó, ông kiểm tra lại thì phát hiện người đàn ông nói trên đã tử vong. Nạn nhân được xác định là ông N.V.B (SN 1985; ngụ xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp).

Qua xác minh, ông B. làm nghề mua bán dưa hấu. Vụ việc xảy ra ngay trong đêm khiến gia đình ông P. và người dân xung quanh rất hoang mang.