Thời sự

Điều tra vụ người đàn ông bị cướp nhẫn vàng khi đi tập thể dục buổi sáng

Vân Du

(NLĐO) – Lo sợ bị gây thương tích, ông L.C. đã chủ động tháo chiếc nhẫn vàng 24K với trọng lượng 1 lượng đưa cho kẻ cướp.

Sáng 24-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của UBND xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết công an đang xác minh, điều tra làm rõ vụ một người đàn ông trình báo bị đối tượng khống chế, cướp nhẫn vàng khi đi tập thể dục.

Điều tra vụ người đàn ông bị đe dọa cướp nhẫn vàng khi tập thể dục - Ảnh 1.

Hình minh họa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 23-2, ông L.C. (65 tuổi, ngụ xã Cái Nước) đi tập thể dục trên tuyến đường 19-5. Tại đây, ông C. đã bị một người lạ tiếp cận rồi dùng dao đe dọa để cướp chiếc nhẫn 24K với trọng lượng 1 lượng vàng.

Khi xảy ra sự việc, do sợ đối tượng làm bị thương nên ông C. không dám tri hô, không kháng cự và thậm chí còn chủ động tháo chiếc nhẫn trên ra khỏi tay để tên cướp lấy.

Theo lời khai của ông C., sau khi cướp vàng, đối tượng chạy bộ về hướng cầu Lương Thực. Thời điểm trên, không ai chứng kiến vụ việc.

Vụ việc được con gái của ông C. trình báo đến Công an xã Cái Nước. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Cái Nước đã làm việc với bị hại, trích xuất camera và thu thập các thông tin để phục vụ quá trình điều tra.

Tin liên quan

Thưởng "nóng" lực lượng truy bắt nhanh đối tượng cướp giật làm 1 người chết

Thưởng "nóng" lực lượng truy bắt nhanh đối tượng cướp giật làm 1 người chết

(NLĐO) - Từ tin báo của người dân, lực lượng Công an TP Cần Thơ nhanh chóng truy vết, bắt giữ nghi phạm cướp giật chỉ sau vài giờ.

2 thanh niên cướp 3 thùng bia, cụ ông giằng co quyết liệt

(NLĐO) - 2 đối tượng giả vờ đến hỏi mua bia rồi ôm 3 thùng bia bỏ chạy, thấy vậy cụ ông đã kéo lại, hai bên có sự giằng co kịch liệt

Nghi phạm khống chế người phụ nữ nơi vắng vẻ có tiền án 10 năm tù tội hiếp dâm, cướp tài sản

(NLĐO) - Sau khi khống chế đưa người phụ nữ vào cánh đồng vắng người, Truyền đã bóp cổ, dùng mũ bảo hiểm đánh đập nạn nhân nhiều lần.

Cà Mau cướp vàng khống chế
