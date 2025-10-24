Điều tra vụ người đàn ông tử vong tại tiệm tạp hoá ở TP HCM

Ngày 24-10, Công an phường Tân Sơn Hòa (TP HCM) điều tra vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở tiệm tạp hóa.
Sáng cùng ngày, người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại tiệm tạp hóa trên đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Sơn Hòa (quận Tân Bình cũ) nên gọi điện báo lực lượng chức năng.
Công an phường Tân Sơn Hòa phối hợp lực lượng y tế đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân. Bước đầu xác định nạn nhân tên T. (40 tuổi),
Theo những người hàng xóm, gia đình ông T. thuê căn nhà trên để bán tạp hóa gần 1 năm nay.
