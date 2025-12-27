Điều tra vụ người đàn ông tử vong trong căn nhà ở TPHCM

Ngày 27-12, Công an phường Tân Tạo, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trong nhà.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Vào trưa cùng ngày, một phụ nữ sống ở đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo chạy ra ngoài la hét, yêu cầu sự giúp đỡ. Hàng xóm chạy đến thì thấy con trai người phụ nữ đã tử vong nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Tân Tạo phối hợp Công an TPHCM đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Theo nhân chứng, người đàn ông tử vong tên Q., 31 tuổi (chưa lập gia đình) đang sống cùng 4 người khác trong gia đình. Đáng chú ý, gia đình này ít tiếp xúc với những người xung quanh.

CLIP: Lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân.



