Một phường ở TPHCM có cách làm hay trong quản lý cư trú

Công an TPHCM cho biết thông tin trên ngày 27-12.

Công an phường An Nhơn hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công

Thời gian qua, Công an phường An Nhơn (quận Gò Vấp cũ) luôn quan tâm, tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Đặc biệt, đơn vị đã có cách làm hay, đạt hiệu quả cao trong việc hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký cư trú phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hiện phường An Nhơn có hơn 42.500 hộ (hơn 101.600 người dân) và 3 trường đại học với gần 6.000 sinh viên. Trong đó gần 60% sinh viên cư trú tại ký túc xá và nhà ngăn phòng cho thuê trên địa bàn phường. Ngoài ra, phường còn có rất nhiều người lao động thuê cư trú tại các hộ ngăn phòng cho thuê.

Dù vậy, Công an phường An Nhơn đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cư trú cho người dân.

Trong năm 2025, đơn vị đã tiếp nhận, xử lý đạt tỉ lệ 100% hồ sơ qua cổng dịch vụ công ở cả 3 khía cạnh gồm: thường trú, tạm trú và lưu trú.

Để đạt kết quả trên, lực lượng Công an phường An Nhơn đã tích cực, phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng ở các khu phố nhằm hỗ trợ người dân trong thực hiện dịch vụ công trên tinh thần hỗ trợ, hướng dẫn, không thực hiện thay để người dân tiếp cận và tiến đến thành thục sử dụng các dịch vụ công.

Phường đề ra phương hướng mỗi nhà có ít nhất từ 1-2 thành viên sử dụng thành thạo các tiện ích của dịch vụ công.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng trực tiếp tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trên các trang mạng xã hội… để người dân nắm và thực hiện các ứng dụng dịch vụ công.