Thời sự

Điều tra vụ nổ tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long

CA LINH

(NLĐO) - Vụ nổ xảy ra tại Khoa Chấn thương chỉnh hình của một bệnh viện ở Vĩnh Long khiến một người nhà bệnh nhân bị bỏng nhẹ.

Ngày 1-3, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Công an phường Nguyệt Hoá, tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ nổ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh ở phường Nguyệt Hóa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 24 phút ngày 27-2, tại phòng bệnh E609 thuộc Khoa Chấn thương chỉnh hình, tầng 6 thuộc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, xảy ra vụ nổ.

Vĩnh Long: Điều tra vụ nổ tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, nơi xảy ra vụ việc

Theo báo cáo của bệnh viện, sau khi xảy ra sự việc, trưởng phòng và 2 nhân viên Phòng Hành chính quản trị đã đến hiện trường kiểm tra, ghi nhận vỏ ống nước bị cháy sém cùng các linh kiện điện tử, 2 lọ đựng cồn, dây đồng, ....

Vụ nổ làm cháy màn cửa sổ, cháy sém tủ đầu giường gối, mền và chiếu của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân - người cầm vật nổ - bị bỏng nhẹ.

Ngay khi vụ nổ xảy ra, nhân viên y tế cùng người nhà bệnh nhân dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy hoàn toàn, không để lửa cháy lan sang các khu vực lân cận.

Để đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho người bệnh, khoa đã khẩn trương di dời toàn bộ bệnh nhân trong phòng xảy ra sự cố sang các phòng bệnh khác để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Bệnh viện đã báo Công an phường Nguyệt Hóa đến hiện trường để lập biên bản, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện nay, công an đang tiếp tục điều tra, chưa xác định được đối tượng và nguyên nhân cụ thể.

Tin liên quan

Đã rõ nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng giữa ruộng lúa ở Quảng Trị

(NLĐO) - Vụ nổ kinh hoàng khiến người dân hoang mang do khu vực xung quanh vẫn còn nhiều đầu đạn pháo còn sót lại

Kết quả rà phá bom mìn ở thôn từng xảy ra 20 vụ nổ

(NLĐO) - Trong quá trình rà phá bom mìn, hàng chục quả bom chùm và nhiều vật nổ khác đã được phát hiện.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ nổ tại ngôi nhà 4 tầng, 2 người tử vong

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn trong vụ nổ vang trời ở ngôi nhà 4 tầng, 2 người tử vong.

