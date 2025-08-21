Kết quả rà phá bom mìn ở thôn từng xảy ra 20 vụ nổ

Ngày 21-8, tin từ Dự án rà phá bom mìn NPA/RENEW cho biết các đội rà phá bom mìn của đơn vị này đang triển khai làm sạch diện tích đất ô nhiễm bom mìn ở thôn Thủy Trung, xã Vĩnh Hoàng (tỉnh Quảng Trị).

Từ ngày 16-6, 4 đội rà phá NPA/RENEW đã triển khai hoạt động tại thôn Thủy Trung, nhằm loại bỏ bom chùm và các loại vật nổ khác còn sót lại sau chiến tranh.

Hai nhân viên rà phá bom mìn của NPA/RENEW sử dụng máy rà khung rộng để tìm kiếm dấu vết vật liệu nổ

Một quả bom chùm được đánh dấu để xử lý trong quá trình rà phá bom mìn. Ảnh: NPA/RENEW

Sau 41 ngày làm việc, các đội rà phá bom mìn đã rà sạch gần 600.000 m² đất, phát hiện và phá hủy an toàn 75 bom chùm cùng 76 vật liệu nổ khác.

Dự án rà phá bom mìn NPA/RENEW cho hay hoạt động này sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng 11 với mục tiêu làm sạch toàn bộ hơn 1,4 triệu m² đất bị ô nhiễm tại thôn Thủy Trung.

Được biết, tại thôn Thủy Trung từng xảy ra 20 vụ tai nạn bom mìn, vụ gần nhất xảy ra vào năm 2000. Hoạt động rà phá bom mìn không chỉ xóa bỏ hiểm họa kéo dài hàng chục năm qua, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho người dân địa phương.