Thời sự Xã hội

Kết quả rà phá bom mìn ở thôn từng xảy ra 20 vụ nổ

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Trong quá trình rà phá bom mìn, hàng chục quả bom chùm và nhiều vật nổ khác đã được phát hiện.

Ngày 21-8, tin từ Dự án rà phá bom mìn NPA/RENEW cho biết các đội rà phá bom mìn của đơn vị này đang triển khai làm sạch diện tích đất ô nhiễm bom mìn ở thôn Thủy Trung, xã Vĩnh Hoàng (tỉnh Quảng Trị).

Từ ngày 16-6, 4 đội rà phá NPA/RENEW đã triển khai hoạt động tại thôn Thủy Trung, nhằm loại bỏ bom chùm và các loại vật nổ khác còn sót lại sau chiến tranh.

Rà phá bom mìn tại thôn thủy Trung: Cơ hội phát triển kinh tế bền vững - Ảnh 1.

Hai nhân viên rà phá bom mìn của NPA/RENEW sử dụng máy rà khung rộng để tìm kiếm dấu vết vật liệu nổ

Rà phá bom mìn tại thôn thủy Trung: Cơ hội phát triển kinh tế bền vững - Ảnh 2.

Một quả bom chùm được đánh dấu để xử lý trong quá trình rà phá bom mìn. Ảnh: NPA/RENEW

Sau 41 ngày làm việc, các đội rà phá bom mìn đã rà sạch gần 600.000 m² đất, phát hiện và phá hủy an toàn 75 bom chùm cùng 76 vật liệu nổ khác.

Dự án rà phá bom mìn NPA/RENEW cho hay hoạt động này sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng 11 với mục tiêu làm sạch toàn bộ hơn 1,4 triệu m² đất bị ô nhiễm tại thôn Thủy Trung.

Được biết, tại thôn Thủy Trung từng xảy ra 20 vụ tai nạn bom mìn, vụ gần nhất xảy ra vào năm 2000. Hoạt động rà phá bom mìn không chỉ xóa bỏ hiểm họa kéo dài hàng chục năm qua, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho người dân địa phương.

Xử lý an toàn quả bom nặng 227 kg

Xử lý an toàn quả bom nặng 227 kg

(NLĐO) - Quả bom nặng 227kg chứa 87,1kg thuốc nổ được hủy ngay bên bờ sông.

Phát hiện quả bom cực kỳ nguy hiểm nằm bên quốc lộ

(NLĐO) - Quả bom chứa 80 kg thuốc nổ, không được phép di chuyển mà phải hủy nổ tại chỗ bằng phương pháp gây nổ điện tử từ xa

Quảng Trị huỷ nổ quả bom từ trường nặng 240 kg

(NLĐO) - Quả bom từ trường này được đánh giá rất nguy hiểm, nặng đến 240 kg và có bán kính sát thương 1.500 m

rà phá bom mìn bom mìn Quảng Trị tai nạn bom mìn bom chùm vật liệu nổ NPA/RENEW
