Điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Tây Ninh

Ngày 2 -12, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết cơ quan chức năng của tỉnh đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn xã Hảo Đước, làm 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người chết, 1 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, tối 1-12, tại Đường Tỉnh 781 thuộc địa bàn xã Hảo Đước, anh H.Đ.K. (SN 2004; ngụ ấp Xóm Ruộng, xã Hảo Đước) điều khiển xe máy đã xảy ra va chạm với xe máy do ông P.Q.T. (SN 1996; ngụ ấp Xóm Ruộng) điều khiển, chở người phía sau là N.V.K. (SN 2009) đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Hậu quả, anh K. tử vong tại chỗ, ông T. tử vong tại bệnh viện, người còn lại bị thương nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt để phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.



