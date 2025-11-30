Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở phường Bình Tân, TPHCM

Chiều 30-11, Công an phường Bình Tân, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn.

Hơn 9 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe đầu kéo biển số TP Cần Thơ chạy trên đường Lê Đức Anh, hướng từ cầu vượt An Sương về vòng xoay An Lạc. Tại đoạn giao đường Liên Khu 4-5, phường Bình Tân (quận Bình Tân cũ) thì xe đầu kéo va chạm với xe máy do ông P.D.P (36 tuổi, ngụ TPHCM) cầm lái.

Tai nạn khiến ông P.D.P ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Do các phương tiện giảm tốc độ khi qua hiện trường, giao thông qua giao lộ này bị ùn tắc nhiều km.

Công an phường Bình Tân đến hiện trường phong toả, điều tiết giao thông, trích xuất camera làm rõ nguyên nhân.

CLIP: Hiện trường tai nạn.

Theo phản ánh, giao lộ Lê Đức Anh - Liên Khu 4-5 mật độ giao thông cao, có rất nhiều xe máy chạy ngược chiều từ đường Lê Đức Anh để băng qua giao lộ Liên Khu 4-5.