Sáng 17-8, Công an phường Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra vụ một thanh niên tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Hơn 23 giờ khuya 16-8, người dân lưu thông trên đường số 2, phường Thủ Đức (phường Trường Thọ, TP Thủ Đức cũ) bất ngờ phát hiện 1 thanh niên nằm bất động giữa đường, có vệt máu, bên cạnh là xe máy đã ngã biển số TP HCM nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Thủ Đức cùng lực lượng y tế đến hiện trường nhưng nạn nhân đã tử vong.

Bước đầu xác định nạn nhân tên Lê Nguyên B. (21 tuổi, ngụ TP HCM). Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Đường số 2, phường Thủ Đức được nhiều người dân gọi là "con đường tử thần" do liên tục xảy ra tai nạn giao thông chết người.

Con đường nằm trong khu dân cư, tuy nhiên thường xuyên có xe container chạy tốc độ cao...