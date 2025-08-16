Liên quan vụ tai nạn giao thông làm em N.N.B.Tr. (14 tuổi; ngụ xã Trà Côn) tử vong, sáng 16-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan điều tra đã gia hạn thời gian điều tra 2 tháng.

Cùng ngày, bà N.T.H (43 tuổi; mẹ ruột Tr.) cho biết vào chiều 15-8, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đến nhà bà để hoàn trả lại bộ đồ và xe đạp điện của em Tr. mà công an thu giữ trước đó.

Đây là những vật dụng mà Tr. sử dụng vào hôm xảy ra tai nạn giao thông vào ngày 4-9-2024 làm nữ sinh này tử vong.

Quần áo và chiếc xe đạp mà em Tr. sử dụng vào hôm xảy ra tai nạn

Theo bà H., điều tra viên đề nghị bà đưa ra mức bồi thường thiệt hại trong vụ án. Tuy nhiên, bà H. đề nghị xử lý đúng người và đúng tội, còn mức bồi thường thì theo quy định pháp luật.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 4-9-2024, tại xã Vĩnh Xuân, ông N.V.B.T. điều khiển xe tải vượt xe bán tải và xảy ra va chạm với em Tr.

Hậu quả, em Tr. bị xe tải cán qua người tử vong. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn lúc đó đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Ông Nguyễn Vĩnh P. (42 tuổi; cha ruột em Tr.) nhiều lần đi khiếu nại với mong muốn làm rõ vụ tai nạn khiến con gái mình tử vong nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

Ngày 28-4-2025, ông P. dùng súng bắn tài xế T. rồi tự sát. Ông Phúc tử vong, còn ông T. nhập viện cấp cứu.

Liên quan vụ tai nạn giao thông nêu trên, ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ngày 26-5, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thông báo tiếp nhận tố giác tội phạm. Nội dung tố giác về tội phạm thể hiện việc "tố cáo hành vi ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn trong quá trình cơ quan này giải quyết tin báo "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 4-9-2024 tại Tỉnh lộ 901, đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân" mà em Tr. là nạn nhân.

Ngày 5-8, Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo cho bà H. biết là đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tài xế T.