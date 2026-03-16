Khoa học

Điều xảy ra với Trái Đất 4,5 tỉ năm trước vừa lặp lại giữa trời?

Anh Thư

(NLĐO) - Tín hiệu nhấp nháy từ một ngôi sao xa xôi tiết lộ rằng một thế giới "Frankenstein" giống Trái Đất có thể vừa ra đời.

Trái Đất ngày nay không phải là phiên bản ban đầu mà đĩa tiền hành tinh của Mặt Trời đã sinh ra. Nó là một "quái vật Frankenstein", do Trái Đất sơ khai và một hành tinh tên Theia hợp thành.

Đó là một sự kiện va chạm hành tinh cực kỳ thảm khốc, đến nỗi các mảnh vụn từ vụ va chạm đủ kết tụ thành Mặt Trăng. Giờ đây, sau 4,5 tỉ năm, kịch bản đó vừa lặp lại với 2 hành tinh khác.

Điều xảy ra với Trái Đất 4,5 tỉ năm trước vừa lặp lại giữa trời? - Ảnh 1.

Hai hành tinh quay quanh sao Gaia20ehk có thể vừa va chạm thảm khốc - Ảnh minh họa: Andy Tzanidakis

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Anastasios Tzanidakis từ Đại học Washington (Mỹ) cho biết họ đã phát hiện ra những tín hiệu bất thường khi quan sát Gaia20ehk, một ngôi sao trông có vẻ khá bình thường nằm cách chúng ta khoảng 11.000 năm ánh sáng.

Năm 2016, ngôi sao này bắt đầu nhấp nháy, cụ thể hơn là 3 lần giảm độ sáng rõ rệt.

Sau nhiều năm phân tích, họ đã chứng minh được rằng sự nhấp nháy không phải là đặc tính vốn có của ngôi sao, mà do một lượng lớn đá và bụi đi ngang qua tầm nhìn từ Trái Đất đến ngôi sao.

Nhiều kịch bản đã được xét đến, trong đó kịch bản về một vụ va chạm giống Trái Đất sơ khai và Theia là khả thi nhất.

Vụ việc đã giải phóng một lượng lớn đá bụi, thỉnh thoảng che mờ ánh sáng từ ngôi sao đến Trái Đất.

Theo Space.com, mặc dù va chạm giữa các hành tinh có lẽ khá phổ biến, nhưng việc quan sát chúng trong các hệ hành tinh xa xôi là một điều vô cùng hiếm gặp và cực kỳ may mắn.

Việc quan sát được loại sự kiện này không chỉ giúp chứng minh giả thuyết Trái Đất - Theia - Mặt Trăng nổi tiếng, mà còn đem lại cái nhìn thực tế.

Va chạm hành tinh có vẻ như là một tin rất xấu, nhưng có thể cũng là cơ may, vì mọi sự kiện diễn ra với Trái Đất từ thuở sơ khai đều đóng góp vào việc giúp hành tinh của chúng ta sở hữu một môi trường phù hợp với sự sống như ngày nay.

(NLĐO) - Quái thú Liaoningosaurus paradoxus được biết đến từ năm 2001 thông qua các hóa thạch được mô tả là "khó hiểu" ở tỉnh Liêu Ninh - Trung Quốc.

(NLĐO) - Cổ vật từ một nền văn minh Địa Trung Hải hơn 2.000 năm trước đã được một cụ ông người Anh tìm thấy khi soạn lại các kỷ vật từ ông nội.

(NLĐO) - Những gợn sóng lan khắp vũ trụ mà đài quan sát LIGO của Mỹ vừa ghi nhận có thể làm đảo lộn một lý thuyết vật lý thiên văn quan trọng.

