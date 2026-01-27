Đình Bắc "hé lộ" về hình mẫu bạn gái

Chiều 27-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp với Báo và PTTH Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu "Đình Bắc - Văn Bình - Quốc Cường trong lòng người hâm mộ bóng đá Nghệ An", sau khi các cầu thủ này thi đấu thành công tại vòng chung kết U23 châu Á.

Các cầu thủ tại buổi giao lưu với khán giả

Tham dự có ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, cùng đông đảo người hâm mộ bóng đá tỉnh Nghệ An.

Không khí náo nhiệt tại buổi giao lưu

Chia sẻ với người hâm mộ, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, vua phá lưới tại giải U23 châu Á 2026, đã gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân, toàn thể người hâm mộ cả nước đã luôn luôn ủng hộ, đồng hành, động viên để em và các đồng đội thi đấu tốt. Đình Bắc khẳng định trận đấu nào cũng quan trọng cả, đã ra sân là sẽ thi đấu hết mình, quyết tâm giành chiến thắng.

Cùng quan điểm trên, thủ môn Cao Văn Bình cho biết đã vào sân luôn thi đấu hết sức mình để không phụ lòng người hâm mộ.

Nguyễn Đình Bắc cho biết sự cổ vũ hết mình của người hâm mộ là động lực để em và đồng đội thi đấu tốt

Video các cầu thủ chia sẻ về tinh thần thi đấu hết mình tại giải U23 châu Á

Khi được hỏi về tiêu chí của bạn gái, thủ môn Văn Bình nói: "Bạn gái em cao 1,50 m, phải biết nấu ăn và phải "kute" một tý". Còn Đình Bắc chia sẻ: "Em cần một người luôn đồng hành với sự nghiệp và tôn trọng quyết định của em".

Còn đối với Quốc Cường, bạn gái phải là người có học thức và đồng hành với mình trên con đường sự nghiệp.

Cao Văn Bình hồn nhiên chia sẻ về tiêu chí bạn gái tại cuộc giao lưu

Phát biểu tại buổi giao lưu, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh, Nghệ An rất tự hào khi trong màu áo U23 Quốc gia có 3 cầu thủ trưởng thành từ mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và thể thao, nơi luôn nuôi dưỡng tinh thần vượt khó, ý chí kiên cường và khát vọng cống hiến. Thành công của các em hôm nay là niềm tự hào không chỉ của bóng đá nước nhà mà còn là niềm vinh dự lớn lao đối với quê hương Nghệ An.

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã trao tặng bằng khen cho các cầu thủ

"Tỉnh Nghệ An luôn xác định thể thao, đặc biệt là bóng đá, là một trong những lĩnh vực quan trọng góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, quảng bá hình ảnh địa phương và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Những tấm gương như các cầu thủ U23 Quốc gia sẽ tiếp thêm động lực, niềm tin và khát vọng cho thanh thiếu niên Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung"- bà Hạnh nhấn mạnh thêm.

Tại buổi giao lưu, UBND tỉnh Nghệ An đã trao tặng Bằng khen cùng phần thưởng cho mỗi cầu thủ 50 triệu đồng. Ngoài ra, các đơn vị, doanh nghiệp cũng trao thưởng 75 triệu đồng cho ba cầu thủ.