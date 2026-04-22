Thể thao

Đình Bắc, Hoàng Hên tỏa sáng ở chặng đua nước rút về đích V-League

Tường Phước

(NLĐO) - Vòng 19 V-League 2025-2026 tiếp tục chứng kiến sự bùng nổ của các chân sút nội Đình Bắc và cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên trong cuộc đua nước rút về đích.

Đình Bắc, Hoàng Hên tỏa sáng ở chặng đua nước rút về đích V-League - Ảnh 1.

Trong bối cảnh cuộc đua vô địch đang bước vào giai đoạn then chốt, màn trình diễn của Đỗ Hoàng Hên (CLB Hà Nội) và Nguyễn Đình Bắc (CLB CAHN) không chỉ mang về điểm số quý giá cho CLB mà còn gửi lời khẳng định mạnh mẽ đến HLV trưởng đội tuyển quốc gia Kim Sang-sik

Đỗ Hoàng Hên - "Đạo diễn" của những bàn thắng

Ngôi sao sáng nhất của vòng đấu này chính là tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên. Trong cuộc tiếp đón Becamex TP.HCM trên sân Hàng Đẫy vào tối 17-4, chân sút mang áo số 10 đã có một ngày thi đấu hoàn hảo khi in dấu giày vào 3 trên 4 bàn thắng của đội bóng Thủ đô.

Đình Bắc, Hoàng Hên tỏa sáng ở chặng đua nước rút về đích V-League - Ảnh 2.

Hoàng Hên (giữa) liên tục tỏa sáng ở giai đoạn lượt về V-League 2025-2026

Không chỉ lập một cú đúp bàn thắng, Đỗ Hoàng Hên còn đóng vai trò kiến thiết với một đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội lập công. Sự cơ động, nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng dứt điểm đa dạng của cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đã giúp hàng công CLB Hà Nội vận hành trơn tru, đè bẹp đối thủ với tỉ số 4-2.

Phong độ thăng hoa của Hoàng Hên vào thời điểm này là tin không thể vui hơn cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam, nhất là khi kỳ AFF Cup 2026 đang đến gần.

Nguyễn Đình Bắc hồi sinh "bản năng sát thủ"

Bên cạnh dấu ấn của Hoàng Hên, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc cũng đang trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trong chiến thắng 3-0 của CLB CAHN trước CA TP.HCM, Đình Bắc tiếp tục nổ súng để thiết lập cột mốc ghi bàn trong 3 trận liên tiếp tại V-League.

Đình Bắc, Hoàng Hên tỏa sáng ở chặng đua nước rút về đích V-League - Ảnh 3.

Đình Bắc ngày càng chững chạc và thăng hoa ở sân chơi V-League

Pha lập công của chân sút sinh năm 2004 cho thấy sự tự tin đã trở lại sau giai đoạn biến động đầu mùa. Đình Bắc không chỉ mạnh ở tốc độ mà còn cải thiện đáng kể ở khả năng chọn vị trí và dứt điểm tinh tế. Sự ổn định của Bắc là yếu tố then chốt giúp CAHN duy trì vị trí đỉnh bảng, đồng thời biến anh trở thành "quân bài" quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của CLB.

Ngoài hai gương mặt kể trên, vòng 19 còn ghi nhận sự xuất sắc của tiền đạo Việt Cường (CLB Becamex TP.HCM) với cú đúp bàn thắng vào lưới Hà Nội FC, bao gồm pha lập công mở tỉ số trận đấu ở giây thứ 49 - nhanh kỷ lục tại sân chơi V-League.

Trong khi đó, thủ thành trẻ Cao Văn Bình (SLNA) cũng là điểm sáng ở vòng đấu này, khi phô triển hàng loạt pha cứu thua xuất thần trên sân Thanh Hóa, giúp đội nhà cầm hòa 1-1 trong tình thế phải thi đấu thiếu người từ sớm vì tấm thẻ đỏ của trung vệ Hoàng Văn Khánh ở phút 31.


Đình Bắc sẽ xuất ngoại, sang Nhật Bản thi đấu?

