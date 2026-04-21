Thể thao

CLB Công an Hà Nội tiến gần "ngôi vương" V-League

Tường Phước

(NLĐO) - Sau 19 vòng đấu của V-League 2025-2026, CLB Công an Hà Nội thể hiện vị thế ứng viên vô địch thực thụ với 18 trận bất bại, bao gồm 15 chiến thắng.

CLB Công an Hà Nội tiến gần "ngôi vương" V-League - Ảnh 1.

Vững vàng trên đỉnh bảng xếp hạng với khoảng cách 7 điểm so với nhóm bám đuổi, đoàn quân HLV Polking không chỉ nắm lợi thế lớn trong cuộc về đích mà còn thể hiện sự ổn định hiếm thấy trong một mùa giải vốn khắc nghiệt và nhiều biến động.

Bản lĩnh ứng viên vô địch

Chia tay đấu trường quốc tế để dồn lực vào giải đấu quốc nội, CLB Công an Hà Nội duy trì được nhịp độ thi đấu ổn định, thắng những trận cầu then chốt và đặc biệt là luôn có những cá nhân biết tạo nên những khoảnh khắc đậm nét, mang tính định đoạt "ngôi vương" V-League.

CLB Công an Hà Nội tiến gần "ngôi vương" V-League - Ảnh 2.

Chiến thắng ở vòng 19 không chỉ giúp Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng mà còn là lời khẳng định cho bản lĩnh của dàn sao đắt giá hàng đầu sân chơi quốc nội: Quang Hải, Đình Bắc, Alan, Nguyễn Filip, Văn Hậu hay Quang Vinh…

Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh như Thể Công Viettel, CLB Hà Nội hay Ninh Bình thể hiện sự hụt hơi, đội bóng ngành công an lại tận dụng tối đa cơ hội để bứt phá ở chặng đua nước rút.

Điểm đáng chú ý trong hành trình này chính là sự cân bằng giữa công và thủ. Hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật, chắc chắn, trong khi tuyến trên duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định. Thống kê chi tiết qua 19 vòng đấu thể hiện Công an Hà Nội là đội bóng có hàng công thi đấu hiệu quả nhất với 44 pha lập công. Bên cạnh đó, thầy trò ông Polking cũng tạo nên bức tường phòng ngự vững chắc khi là đội để thủng lưới ít nhất, với 15 bàn thua.

Luôn biết cách giành trọn 3 điểm bằng sự thực dụng và tính toán hợp lý, HLV Mano Polking đang dần định hình một lối chơi rõ ràng cho Công an Hà Nội, khi đề cao tính kiểm soát bóng nhưng không thiếu sự sắc bén trong các pha chuyển trạng thái. Quan trọng hơn, ông tạo ra được sự gắn kết trong một tập thể sở hữu nhiều cá nhân có trình độ, chất lượng chuyên môn cao. Đây cũng là yếu tố then chốt giúp đội bóng duy trì phong độ cao xuyên suốt giai đoạn lượt về.

CLB Công an Hà Nội tiến gần "ngôi vương" V-League - Ảnh 3.

Khoảng cách 7 điểm so với nhóm bám đuổi khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu nữa sẽ khép lại là lợi thế không nhỏ đối với Công an Hà Nội. Trong lịch sử V-League, không nhiều đội bóng đánh rơi chức vô địch khi đã tạo được cách biệt như vậy. Tuy nhiên, điều Công an Hà Nội cần lúc này vẫn là sự tập trung tối đa cho từng trận đấu còn lại.

Đình Bắc - Ngôi sao mới của Việt Nam

Trong chuỗi thăng hoa của Công an Hà Nội, Nguyễn Đình Bắc nổi bật với phong độ ấn tượng. Với 4 bàn thắng trong 3 vòng đấu liên tiếp, chân sút sinh năm 2004 đang trở thành "ngòi nổ" quan trọng trên hàng công đội bóng thủ đô.

CLB Công an Hà Nội tiến gần "ngôi vương" V-League - Ảnh 4.

Trước đó, Đình Bắc đối mặt áp lực lớn khi "tịt ngòi" trong thời gian dài tại V-League. Là nhân tố "săn bàn" đỉnh cao trong màu áo của tuyển U22/U23 Việt Nam lẫn tuyển quốc gia nhưng Đình Bắc không thể phát huy sở trường khi trở lại CLB chủ quản thi đấu V-League.

Chân sút xứ Nghệ là mẫu tiền đạo hoạt động tự do, chơi bóng ngẫu hứng, thường di chuyển rộng, tích cực pressing và đặc biệt biết tạo đột biến trong những tình huống đánh biên. Sự tự tin ngày càng lớn giúp cầu thủ trẻ này dám xử lý, dám dứt điểm và dần được HLV Polking trao gửi trọng trách ở chặng cuối V-League mùa này.

Điều đáng nói, các bàn thắng của Đình Bắc đều mang ý nghĩa quan trọng, giúp đội nhà giải tỏa áp lực hoặc định đoạt cục diện trận đấu. Đây là dấu hiệu cho thấy anh đang từng bước trở thành nhân tố quyết định trong những thời khắc then chốt.

Sự thăng tiến của Đình Bắc cũng phản ánh cách Công an Hà Nội sử dụng và phát triển cầu thủ trẻ. Trong một đội hình giàu kinh nghiệm và nhiều ngôi sao, việc một cầu thủ trẻ có thể chen chân, tỏa sáng là minh chứng cho môi trường cạnh tranh lành mạnh và chiến lược nhân sự hợp lý.

CLB Công an Hà Nội tiến gần "ngôi vương" V-League - Ảnh 5.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Đình Bắc không chỉ là niềm hy vọng của CLB mà còn có thể trở thành nhân tố đáng chú ý của tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

V-League 2025-2026 vẫn còn những khúc cua cuối, nhưng với những gì đã thể hiện, Công an Hà Nội đang nắm trong tay quyền tự quyết. Khi tập thể vận hành trơn tru và những cá nhân như Đình Bắc biết cách tỏa sáng đúng lúc, con đường đến "ngôi vương" dường như đang rộng mở hơn bao giờ hết.

Clip CLB Công an Hà Nội nhận thất bại đầu tiên tại V-League 2025-2026

(NLĐO) - Cú đúp bàn thắng của Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) giúp Hà Nội FC thắng CLB Công an Hà Nội với tỉ số 2-1 trong trận đấu thuộc vòng 15 V-League 2025-2026

(NLĐO) - CLB Công an Hà Nội đã nhận một cú "đánh" đau không đến từ chuyên môn, mà từ quy trình quản trị.

(NLĐO) - Thất bại 1-3 trước Tampines Rovers ở trận lượt về vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026 tối 18-2 khiến CLB Công an Hà Nội chia tay giải đấu sớm

