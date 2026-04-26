Đình Bắc toả sáng với cú hat-trick ở vòng 20 V-League

Nguyễn Đình Bắc trở thành hiện tượng thú vị ở giai đoạn lượt về V-League 2025-2026. Từ một chân sút "tịt ngòi" từ đầu giải đấu, tài năng xứ Nghệ bỗng chốc tỏa sáng với phong độ ấn tượng, ghi 7 bàn thắng trong 4 trận liên tiếp.

Cú hat-trick vào lưới Sông Lam Nghệ An của Đình Bắc không chỉ giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) tiến gần "ngôi vương" V-League mùa này mà còn đưa tuyển thủ U23 Việt Nam lọt vào danh sách 7 chân sút có nhiều bàn thắng nhất.

Sau 20 vòng đấu V-League 2025-2026, Đình Bắc trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 3 trong màu áo Công an Hà Nội với 7 pha lập công. Trong cuộc đua danh hiệu "Vua phá lưới", Đình Bắc xếp sau đồng đội Alan Sebastiao Alexandre (14 bàn) và Leonardo Artur De Melo (8 bàn).

Trong khi đó, trận thắng Sông Lam Nghệ An, cộng với kết quả Thể Công Viettel bị cầm hòa và Ninh Bình thất bại ở vòng 20 giúp CAHN xây chắc ngôi đầu bảng, gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên đến 9 điểm.