Đình chỉ điều tra đối với cựu bí thư Bến Cát

Ngày 14-5, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã có Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại xã An Tây, thị xã Bến Cát (nay là TP Bến Cát), tỉnh Bình Dương đối với bị can Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư thị xã Bến Cát.

Ông Nguyễn Hồng Khanh tại phiên tòa xét xử

Ngoài ra, một số bị can khác liên quan đến vụ án cũng được đình chỉ điều tra, trong đó có ông Lê Hoài Linh, Cựu giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định thay đổi quyết định khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" thành tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Như Báo Người Lao Động thông tin tại phiên tòa xét xử ngày 28-5-2020, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương tuyên ông Nguyễn Hồng Khanh 10 năm tù vì có vai trò "đồng phạm", "giúp sức" cho các cán bộ ngân hàng vi phạm.

Các bị cáo Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Quang Lộc lần lượt bị tuyên 12 và 11 năm tù.

Trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử án sơ thẩm và phúc thẩm, các bị cáo đều kêu oan và kháng cáo.

Vào tháng 5-2021, TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại do vi phạm thủ tục tố tụng nghiêm trọng và nhiều nội dung thiếu căn cứ pháp lý.

VKSND tỉnh Bình Dương cũng đã trả hồ sơ để Công an tỉnh điều tra bổ sung vụ án liên quan ông Nguyễn Hồng Khanh bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí".