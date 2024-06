Diễn biến mới vụ án liên quan cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh

Ngày 18-6, một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan này đã phê chuẩn quyết định gia hạn điều tra vụ án liên quan đến cựu Bí thư Bến Cát (Bình Dương) Nguyễn Hồng Khanh.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã trả hồ sơ để Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bình Dương điều tra bổ sung vụ án liên quan ông Nguyễn Hồng Khanh bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.

Sau đó, ông Nguyễn Hồng Khanh cùng 2 cựu cán bộ ngân hàng là Nguyễn Huy Hùng (cựu Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn) và Nguyễn Quang Lộc (cựu Phó Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp) đã được trả tự do vì hết hạn tạm giam, hồ sơ vụ việc được trả để điều tra bổ sung.

Ngày 18-3-2024, Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định phục hồi điều tra vụ án. Đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục gia hạn để điều tra vụ án này.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, cho biết theo quy định, sau khi phục hồi điều tra cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ được gia hạn một lần để tiếp tục điều tra, đến tháng 9-2024 phải kết thúc điều tra.

Trong ngày hôm nay, phía gia đình bị can Nguyễn Hồng Khanh đã nhận được lệnh của cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) cấm bị can Nguyễn Hồng Khanh không được đi khỏi nơi cư trú, kể từ ngày 18-6 đến 18-9-2024 (3 tháng).

Cáo trạng trước đó nêu, thời điểm năm 2005- 2008, bà Hồ Thị Hiệp, giám đốc Công ty TNHH Xuất khẩu Thương mại An Tây (đã qua đời vào năm 2016), vay của Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn 72 tỉ đồng. Tài sản thế chấp khi vay gồm 20 ha đất, nhà xưởng... giá trị khoảng 80 tỉ đồng. Đến năm 2008, Công ty An Tây không có khả năng trả nợ nên phía ngân hàng đưa vào danh mục nợ xấu, sau đó bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Thời điểm này, bị cáo Hùng và bị cáo Lộc đã giao tài sản thế chấp lại cho bà Hiệp tự bán, người mua là ông Nguyễn Hồng Khanh và thành viên gia đình. Khi giao tài sản đảm bảo cho bà Hiệp để bán, không có văn bản thỏa thuận; đồng thời, bị cáo Hùng và Lộc thống nhất để bà Hiệp nhận một khoản tiền mặt từ bán tài sản đảm bảo không đưa vào trả nợ cho ngân hàng theo quy định.

Từ năm 2012 đến năm 2015, ông Khanh và bà Hiệp (thông qua Hùng, Lộc) đã làm hợp đồng mua bán tài sản thế chấp 4 lần. Tổng cộng ông Khanh mua được hơn 18 ha đất mà bà Hiệp cầm cố tại BIDV. Cơ quan tố tụng Bình Dương cho rằng vụ mua bán này là sai quy định, quy trình xử lý tài sản thế chấp.

Theo kết luận định giá toàn bộ diện tích đất thời điểm chuyển nhượng có giá trị gần 46 tỉ đồng nhưng ngân hàng chỉ thu hồi được hơn 10 tỉ đồng....