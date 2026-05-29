Đình chỉ điều tra hiệu trưởng bị cáo buộc tham ô hơn 10 triệu đồng ở Cà Mau

Tối 29-5, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Trần Văn Tâm. Công an đã đề nghị VKSND Khu vực 5, tỉnh Cà Mau hủy bỏ biện pháp ngăn chặn bảo lãnh đối với bị can Tâm.

Trường học nơi ông Tâm từng công tác

Theo bản kết luận điều tra, ngày 14-7-2022, ông Tâm được bổ nhiệm và nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THCS xã Tam Giang Tây.

Khi kiểm kê các thiết bị của nhà trường, ông Tâm nhận thấy thiếu một số thiệt bị nên đã thay mặt hội đồng sư phạm nhà trường thông báo thực hiện mua sắm một số trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của nhà trường đúng với chức trách và nhiệm vụ.

Trong quá trình mua vật tư thiết bị cho nhà trường vào năm 2022 và 2023, ông Tâm không thông qua tập thể nhà trường mà tự ý mua 3 hóa đơn khống của 2 doanh nghiệp và 1 công ty xuất bán có giá trị cao hơn giá trị mua vật tư. Sau đó, ông Tâm duyệt chi quyết toán tổng số tiền hơn 13 triệu đồng từ nguồn kinh phí học phí năm 2022 và nguồn kinh phí thường xuyên năm 2023 của trường, chiếm đoạt số tiền hơn 6 triệu đồng và thanh toán 6,9 triệu đồng sai quy định tài chính.

Số tiền bị can Tâm chiếm đoạt không lớn (hơn 6 triệu đồng), bị can tự nguyện nộp lại số tiền đã chiếm đoạt và chi sai quy định nguyên tắc tài chính.

"Tổng giá trị tài sản do bị can Tâm mua vật tư, thuê người làm có lợi cho nhà trường, giá trị thực tế sản phẩm làm ra cao hơn so với số tiền nhà trường bỏ ra mua vật tư. Bị can có nhân thân tốt, có quá trình cống hiến cho ngành giáo dục… và hiện nay bị can Tâm không còn nguy hiểm cho xã hội nữa nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra đối với bị can Tâm" - văn bản nêu.

Như đã thông tin, trước đó, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm 7 năm tù đối với bị cáo Tâm vì cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng.