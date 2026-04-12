Sức khỏe

Đình chỉ hoạt động 3 tháng với hộ kinh doanh bánh mì kẹp thịt tại số 13 Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu

Ngọc Giang

(NLĐO)- Cơ sở bánh mì "không tên" tại Vũng Tàu vi phạm nhiều quy định về an toàn thực phẩm, bị xử phạt và đình chỉ hoạt động 3 tháng

Ngày 12-4, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cơ sở kinh doanh bánh mì trên địa bàn do vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm, liên quan đến vụ việc nhiều người nghi bị ngộ độc.

Theo quyết định xử phạt, bà L.T.B.T (SN 1977), chủ hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống (bánh mì kẹp thịt) tại địa chỉ số 13 Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu, đã có 3 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Cụ thể, cơ sở sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; bản thân chủ cơ sở cũng không có giấy xác nhận tập huấn; đồng thời kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Vụ ngộ độc bánh mì "không tên" ở Vũng Tàu: Xử phạt và đình chỉ 3 tháng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lấy mẫu thực phẩm tại khu vực sơ chê bánh mì ngay sau vụ việc

Đáng chú ý, vụ việc được xác định có tình tiết tăng nặng khi quy mô lớn và liên quan đến số lượng lớn người tiêu dùng. Theo báo cáo của Trạm Y tế phường, từ ngày 4 đến 11-3-2026 đã ghi nhận 108 trường hợp đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế bao gồm cả trẻ em, người già và phụ nữ mang thai.

Căn cứ các quy định hiện hành, UBND phường Vũng Tàu đã áp dụng mức phạt tiền tổng cộng 32 triệu đồng. Ngoài ra, cơ sở này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh trong thời hạn 3 tháng, mức cao nhất trong khung xử lý đối với hành vi vi phạm.

Theo quyết định, bà T. phải chấp hành nộp phạt trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Trường hợp không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định và phải nộp thêm tiền chậm nộp.

Vụ ngộ độc bánh mì "không tên" ở Vũng Tàu: Xử phạt và đình chỉ 3 tháng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng yêu cầu chủ tiệm tạm ngừng kinh doanh ngay sau khi xảy ra vụ việc ngộ độc

UBND phường Vũng Tàu cho hay việc xử lý nghiêm nhằm răn đe, nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống nhỏ lẻ, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và du khách trên địa bàn.

Trước đó, nhiều người nhập viện trong tình trạng nôn ói, đau bụng sau khi cùng ăn bánh mì tại địa chỉ 13 Đồ Chiểu. Cơ sở này thường được gọi là bánh mì "không tên" do không treo bảng hiệu và mới chuyển về địa điểm trên.

Theo các bệnh nhân, họ ăn bánh mì vào chiều tối 2-3. Đến đêm cùng ngày bắt đầu xuất hiện triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, sau đó số người nhập viện tăng dần.

Vụ bánh mì "không tên" ở TPHCM: Hơn 50% mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella

Vụ bánh mì "không tên" ở TPHCM: Hơn 50% mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella

(NLĐO)- Ngành y tế TPHCM ghi nhận 108 trường hợp có triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì "không tên" ở phường Vũng Tàu

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ nghi ngộ độc bánh mì “không tên” tại TPHCM

(NLĐO)- Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra vụ nghi ngộ độc bánh mì tại TPHCM, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm vi phạm

Thêm nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì "không tên" ở TPHCM

(NLĐO)- Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu liên tục tiếp nhận các trường hợp đau bụng, nôn ói, cùng ăn bánh mì tại một tiệm trên địa bàn phường Vũng Tàu

