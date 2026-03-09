Vụ bánh mì "không tên" ở TPHCM: Hơn 50% mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Vụ bánh mì "không tên" ở TPHCM: Hơn 50% mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella

Ngọc Giang

(NLĐO)- Ngành y tế TPHCM ghi nhận 108 trường hợp có triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì "không tên" ở phường Vũng Tàu

Ngày 9-3, Sở Y tế TPHCM thông tin về kết quả phân tích bước đầu liên quan vụ ngộ độc thực phẩm nghi do bánh mì xảy ra tại khu vực Vũng Tàu. Theo đó, trong 51 mẫu bệnh phẩm được gửi xét nghiệm, có 28 mẫu (tỉ lệ 54,9%) dương tính với vi khuẩn Salmonella, tác nhân thường gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa liên quan đến thực phẩm.

Đến ngày 6-3, ngành y tế ghi nhận tổng cộng 108 trường hợp có triệu chứng ngộ độc thực phẩm liên quan cơ sở bánh mì này. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp nhận và điều trị 104 ca; Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa điều trị 2 ca; Bệnh viện Khánh Hội và Bệnh viện Nhân dân 115 mỗi nơi điều trị 1 ca. Hiện tất cả các bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Vụ bánh mì "không tên" ở Vũng Tàu: Hơn 50% mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella - Ảnh 1.

Cơ sở bán bánh mì được yêu cầu đóng cửa sau khi xảy ra vụ việc

Theo chính quyền địa phương, cơ sở bánh mì tại số 13 Đồ Chiểu do bà L.N.B.T. (SN 1977) làm chủ. Sau khi ghi nhận nhiều ca nghi ngộ độc, UBND phường đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất. 

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy cơ sở chưa xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; chưa cung cấp danh sách xác nhận nhân viên đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Ngoài ra, cơ sở mới có giấy khám sức khỏe của một trong hai nhân viên. Chủ cơ sở có giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu nhưng chưa ký hợp đồng cung cấp theo quy định. Việc lưu mẫu thực phẩm có thực hiện song chưa đúng quy chuẩn.

Vụ bánh mì "không tên" ở Vũng Tàu: Hơn 50% mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng lấy mẫu để kiểm tra

Trước đó, từ ngày 3-3, nhiều người dân tại khu vực Vũng Tàu xuất hiện các triệu chứng như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy và phải nhập viện điều trị. Qua rà soát dịch tễ, các trường hợp này đều có điểm chung là đã ăn bánh mì mua tại một cơ sở trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu.

Theo đại diện cơ sở, riêng chiều 2-3 đã bán khoảng 170 ổ bánh mì. Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận điểm bán đặt ở mặt tiền đường Đồ Chiểu, trong khi khu vực sơ chế thực phẩm lại nằm tại địa chỉ khác.

Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị ngành y tế TPHCM tập trung điều trị bệnh nhân, đồng thời khẩn trương truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, kiểm tra quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Tin liên quan

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ nghi ngộ độc bánh mì “không tên” tại TPHCM

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ nghi ngộ độc bánh mì “không tên” tại TPHCM

(NLĐO)- Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra vụ nghi ngộ độc bánh mì tại TPHCM, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm vi phạm

Thêm nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì "không tên" ở TPHCM

(NLĐO)- Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu liên tục tiếp nhận các trường hợp đau bụng, nôn ói, cùng ăn bánh mì tại một tiệm trên địa bàn phường Vũng Tàu

Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì không tên ở Vũng Tàu sau 6 ca nhập viện nghi ngộ độc

(NLĐO)- Lực lượng chức năng đã kiểm tra điểm sơ chế, lấy mẫu test nhanh, đồng thời đề nghị tiệm bánh mì ngừng hoạt động sau khi ghi nhận nhiều ca nhập viện

ngộ độc thực phẩm bánh mì ngành y tế vi khuẩn bánh mì không tên Vi khuẩn salmonella Vũng Tàu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo