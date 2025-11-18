Dinh dưỡng cho bệnh nhân là "vũ khí" hồi phục sức khỏe

Ngày 18-11, tại hội nghị khoa học chuyên ngành dinh dưỡng lâm sàng, TS-BS Nghiêm Nguyệt Thu, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng sức đề kháng và khả năng hồi phục của bệnh nhân, đặc biệt với người mắc bệnh tim mạch, tiết niệu và nội tiết. Riêng với bệnh tiểu đường, dinh dưỡng quyết định phần lớn hiệu quả điều trị.

Tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh tiểu đường. Ảnh: Mai Anh

Hiện Trung tâm đang quản lý khoảng 8.500 suất ăn mỗi ngày cho bệnh nhân nội trú, đáp ứng khoảng 80% nhu cầu. Các chế độ ăn được bác sĩ và cử nhân dinh dưỡng thiết kế theo bệnh lý cụ thể, sau đó chế biến tại bếp ăn của bệnh viện.

Ngoài ra, trung tâm kiểm tra nguồn gốc và chất lượng thực phẩm từ nhà cung cấp, tại căng tin, cửa hàng tiện ích và các suất ăn từ thiện. Trung tâm còn là đầu mối hậu cần, đảm bảo cung cấp ăn uống cho các hoạt động khác của bệnh viện.

Tại hội nghị, các chuyên gia nhấn mạnh chăm sóc người bệnh kết hợp chế độ dinh dưỡng cân bằng, hợp lý sẽ giúp bệnh nhân, đặc biệt trẻ em, người cao tuổi và người bệnh nặng hồi phục nhanh, rút ngắn thời gian điều trị. Đối với các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, huyết áp hay tiểu đường, việc tiết chế và dinh dưỡng hợp lý có vai trò đặc biệt quan trọng.

Trước đó, tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, TS-BS Vương Ánh Dương, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), đánh giá cao việc trung tâm chuẩn hóa dinh dưỡng điều trị, xây dựng chế độ ăn bệnh lý dựa trên bằng chứng khoa học và khuyến nghị quốc tế.

Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân được bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai "thiết kế"

Nhờ hợp tác với chuyên gia Nhật Bản (JIHS), Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị đầu tiên cung cấp chế độ ăn cho người bệnh rối loạn nuốt và nghiên cứu các chế độ ăn cho người tăng triglyceride nặng, bệnh nhân ghép tạng.

Cùng đó, Trung tâm đã kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng và an toàn thực phẩm, đồng thời số hóa tài liệu và truyền thông dinh dưỡng qua website, kênh truyền thông và các khoa, kết hợp tư vấn trực tiếp và trực tuyến để hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình điều trị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đề nghị trung tâm đảm bảo chế độ chăm sóc dinh dưỡng tối ưu, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và chuyển đổi số, ứng dụng dinh dưỡng cao cho các ca bệnh phức tạp và số hóa quy trình. Đồng thời, sử dụng dinh dưỡng lâm sàng như "vũ khí" điều trị hiệu quả, đồng hành cùng các chuyên khoa để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh toàn diện.