Sức khỏe

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn: Dinh dưỡng là nền tảng sức khỏe cộng đồng

N.Dung

(NLĐO) - Chăm sóc sức khỏe cần đặt lên hàng đầu, chuyển từ điều trị sang dự phòng, trong đó dinh dưỡng giữ vai trò then chốt trong nâng cao tầm vóc, trí tuệ.

Ngày 28-9, tại sự kiện Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết chăm sóc sức khỏe phải được coi là nền tảng, ưu tiên hàng đầu trong mọi chiến lược phát triển.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn: Dinh dưỡng là nền tảng sức khỏe cộng đồng - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn: Dinh dưỡng quyết định tầm vóc, trí tuệ người Việt

"Chúng ta cần đổi mới tư duy y tế từ điều trị sang dự phòng. Dinh dưỡng không chỉ để no bụng mà còn là nền tảng phát triển tầm vóc, trí tuệ, sức khỏe của từng người và cả dân tộc"- ông Thuấn nói.

Theo Thứ trưởng, ăn uống khoa học, hợp lý theo từng độ tuổi, thể trạng không chỉ là việc của ngành y tế mà còn là trách nhiệm của mỗi gia đình, cộng đồng và chính quyền. "Bữa ăn lành mạnh hôm nay chính là sự chuẩn bị cho một tương lai khỏe mạnh, cao lớn, thông minh và hạnh phúc hơn"- ông nhấn mạnh.

Ông cũng dẫn lại quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm rằng chăm sóc sức khỏe nhân dân phải đặt ở vị trí trung tâm, y tế cần chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang dự phòng.

Bộ Chính trị gần đây ban hành Nghị quyết 72 (ngày 9-9-2025), khẳng định vai trò then chốt của dinh dưỡng trong phòng bệnh, yêu cầu chú trọng thực hiện theo từng giai đoạn phát triển, tình trạng sức khỏe, bảo đảm cân đối khẩu phần, phù hợp văn hóa và điều kiện kinh tế.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng được tổ chức trong bối cảnh Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 đang được triển khai, hướng tới mục tiêu cải thiện tầm vóc, thể lực, trí tuệ người Việt.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn: Dinh dưỡng là nền tảng sức khỏe cộng đồng - Ảnh 2.

PGS-TS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tư vấn chế độ dinh dưỡng cho người dân

Ông Trần Tuấn Linh, Tổng biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, cho biết qua bốn mùa tổ chức, chương trình đã tư vấn cho khoảng 4.500 người dân, khẳng định sức lan tỏa và sự tin cậy từ cộng đồng.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng chưa thể đáp ứng hết nhu cầu kiến thức, song sẽ là "ngọn lửa nhỏ" khởi phát phong trào chăm sóc sức khỏe chủ động trên toàn xã hội.

Tại sự kiện, người dân được đo chỉ số cơ thể, thăm khám và tư vấn dinh dưỡng miễn phí; tham gia các hoạt động vận động tập thể như zumba, aerobic, thi kiến thức dinh dưỡng – vận động, cũng như cập nhật thông tin về cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" với tổng giải thưởng 180 triệu đồng.

chăm sóc sức khỏe Thứ trưởng Bộ Y tế sức khỏe cộng đồng dinh dưỡng Tổng Bí thư sức khỏe nhân dân tư vấn dinh dưỡng chiều cao Ngày Dinh dưỡng cộng đồng
