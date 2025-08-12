HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Định hình hướng phát triển nhiều địa phương

Hà Nguyễn - Ngọc Giang - Thanh Thảo

Tại TP HCM ngày 11-8, Đảng bộ phường Thủ Đức tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội chứng kiến sự kiện ra mắt của Ban Chấp hành gồm 31 thành viên. Ông Mai Hữu Quyết giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; bà Nguyễn Thị Hồng Thảo làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; bà Nguyễn Thị Mai Trinh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Trong phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông thống nhất với định hướng trong báo cáo chính trị và "đặt hàng" địa phương 6 nhiệm vụ trọng tâm. 

Trong đó, đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo, chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất dọc tuyến metro số 1; thu hút đầu tư vào các trung tâm thương mại - dịch vụ chất lượng cao, đặc biệt là khu vực xung quanh ga metro số 1, Làng Đại học theo mô hình TOD. Đồng thời, chăm lo văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao; bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường dân vận, phát huy khối đại đoàn kết; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự xã hội.

Cùng ngày, ông Dương Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM - dự Đại hội Đảng bộ phường Rạch Dừa. Đại hội xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thúc đẩy chuyển đổi số, bảo đảm trên 95% người dân và doanh nghiệp hài lòng với giải quyết thủ tục hành chính, phát triển kinh tế đêm, quản lý tốt đất công… Cùng với đó, đặt mục tiêu đẩy mạnh các dự án hạ tầng trọng điểm, cải tạo đường xuống cấp, phát triển nhà ở xã hội…

Định hình hướng phát triển nhiều địa phương Tại TP HCM ... - Ảnh 2.

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được Đảng bộ phường Thủ Đức nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Đại hội cũng tiến hành ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, ông Nguyễn Phúc Hoàng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường.

Tại Đại hội Đảng bộ phường Tân Khánh, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tân Khánh nhiệm kỳ 2025-2030 cũng ra mắt. Ông Trần Lê Quan giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Dự và phát biểu tại đây, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TP HCM - lưu ý phường cần đặt mục tiêu trở thành hình mẫu về cải cách hành chính, chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp… 

Tại đại hội, các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão tại khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.


