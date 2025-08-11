Ngày 11-8, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo thành phố nghỉ hưu góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ trì hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc. Tham dự hội nghị có nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và TP HCM.

Góp ý tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM, cho rằng trong giai đoạn tới, TP HCM sẽ gặp thách thức lớn nhất trong việc đảm bảo được tăng trưởng kinh tế trên nền tảng phát triển bền vững về con người. Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, đây là bài học rất đắt giá của các nước phát triển đi trước. "Tăng trưởng kinh tế cao mà không trên cơ sở bền vững con người thì chỉ sau 30-40 năm kết quả bị hủy hoàn toàn" - ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đóng góp ý kiến tại hội nghị

Cũng theo ông Nguyễn Thiện Nhân, từ năm 1979 đến nay, TP HCM (cũ) có mức sinh rất thấp (từ 1,35 đến 1,39 con/phụ nữ). Khi sáp nhập TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thì mức sinh của TP HCM (mới) đạt 1,45 con/phụ nữ. "Tức TP HCM là siêu đô thị lớn nhất cả nước về kinh tế nhưng là siêu đô thị sinh đẻ kém nhất cả nước" - ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Do đó, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng để phát triển kinh tế, TP HCM sẽ cần một lượng lớn người nhập cư và thành phố phải có kế hoạch xây nhà cho họ. "Rất mong TP HCM có chương trình nhà ở cho người nhập cư. Nếu không có người nhập cư thì sẽ không có TP HCM trong tương lai" - ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Góp ý tại hội nghị, bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước đánh giá cao khi chỉ mới hơn 1 tháng sau sáp nhập, TP HCM đã chuẩn bị xong dự thảo Văn kiện Đại hội. Theo bà Trương Mỹ Hoa, dự thảo Văn kiện đã kết hợp được thế mạnh, chỉ ra các điểm yếu của 3 địa phương TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây. Dự thảo Văn kiện thể hiện trí tuệ, tiếp cận được những vấn đề mới, vấn đề lớn và các vấn đề do Nghị quyết Trung ương đề ra.

Bà Trương Mỹ Hoa góp ý tại hội nghị

Bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ đồng tình với chủ đề của Đại hội lần này. Tuy nhiên, bà đề nghị chủ đề Đại hội cần được bổ sung yếu tố nghĩa tình. Bởi theo bà Trương Mỹ Hoa, trong bối cảnh TP HCM hội nhập quốc tế sâu rộng thì rất cần yếu tố nghĩa tình.

Theo bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM, trong công tác cán bộ, dự thảo Văn kiện thể hiện sự quan tâm đến người đứng đầu cấp chiến lược. Bà Phạm Phương Thảo cho rằng cũng cần quan tâm đến cán bộ cơ sở. Hiện nay, cán bộ cơ sở quá nhiều việc, quá áp lực. Thành phố đưa những người có quy hoạch về cơ sở thì cũng phải quan tâm đến sự phát triển của họ.

Bà Phạm Phương Thảo phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh việc tổ chức góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố rất hệ trọng, một khâu quan trọng nhằm đảm bảo cho Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố có chất lượng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu kết luận hội nghị Ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá các ý kiến đóng góp tại hội nghị rất sâu sắc, góp ý để đảm bảo sao cho TP HCM phát triển nhanh, bền vững trên mọi mặt. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, ông Nguyễn Thanh Nghị trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc, có tính thực tiễn cao của các đại biểu. Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý và chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện của Đại hội Đảng bộ thành phố tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị. Qua đó, đảm bảo Văn kiện trình Đại hội thực sự là sản phẩm kết tinh của trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.



