Định hướng ổn định diện tích, nâng giá trị gia tăng cây thanh long Bình Thuận

Sáng 30-10, ông Nguyễn Hoài Anh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, chủ trì cuộc họp nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 977-KL/TU năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án phát triển bền vững cây thanh long đến năm 2030.

Theo mục tiêu Đề án, đến năm 2030 việc phát triển cây thanh long tại Bình Thuận được triển khai theo hướng bền vững, có giá trị gia tăng cao.

Trong đó, tập trung ổn định diện tích trồng thanh long, nâng cao sản lượng và giá trị xuất khẩu, với mục tiêu diện tích thanh long đến năm 2030 là 25 ngàn ha, sản lượng khoảng 550 ngàn tấn.



Tỉnh Bình Thuận đặt mục tiêu giảm diện tích, nâng cao giá trị cây thanh long



Đến nay, diện tích cây thanh long tại Bình Thuận khoảng 26.900 ha, sản lượng đạt 460.000 tấn. Tỷ lệ giá trị sản phẩm được sản xuất dưới các hình thức hợp tác, liên kết đạt khoảng 90.775 tấn sản phẩm/năm, đạt 16,5 % sản lượng. Toàn tỉnh có 12 chuỗi cung ứng thanh long an toàn, trong đó có 9 chuỗi thanh long tươi với sản lượng 90.610 tấn/năm và 3 chuỗi sản phẩm thanh long chế biến với sản lượng 165 tấn/năm.

Diện tích cây thanh long áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp VietGAP đạt khoảng 8.559 ha, đạt 31,81 % so với tổng diện tích; GlobalGAP khoảng 453 ha, đạt 1,7% so với tổng diện tích; diện tích cây thanh long áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp hướng hữu cơ (Organnic) khoảng 120 ha, đạt 0,46% so với tổng diện tích.

Thanh long được tiêu thụ chủ yếu xuất khẩu thông qua đường tiểu ngạch vào thị trường Trung Quốc với 85% sản lượng, còn khoảng 15% được tiêu thụ trong nước. 9 tháng đầu năm 2024, giá trị kim ngạch xuất khẩu thanh long trên địa bàn tỉnh ước đạt 6,4 triệu USD, tăng 2,31% so với cùng kỳ năm 2023.

Ông Phan Văn Tấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phát biểu tại hội nghị



Để phát triển ngành hàng thanh long hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao, tỉnh Bình Thuận đang rà soát hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn đảm bảo an toàn dịch bệnh, sản xuất áp dụng theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt và theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Tỉnh Bình Thuận cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch, coi đây là khâu đột phá nhằm nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của sản phẩm thanh long Bình Thuận.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoài Anh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, cho rằng dù là cây trồng chủ lực nhưng gần đây, việc sản xuất, chế biến, tiêu thụ thanh long gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Hoài Anh đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục bám sát Kết luận số 977 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai có hiệu quả việc phát triển cây thanh long bền vững, có giá trị gia tăng cao. Tiếp tục nghiên cứu phân tích, dự báo tình hình thị trường, tiềm năng lợi thế, qua đó xác định công việc cụ thể để triển khai thực hiện. Tăng cường hình thức hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị, nhất là liên kết giữa người dân và doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cũng đề nghị thu hút, khuyến khích tạo điều kiện sản xuất chế biến, đa dạng hóa thanh long ở các lĩnh vực. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị



Ông Nguyễn Hoài Anh lưu ý nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường, kiểm soát có hiệu quả các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm và có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời nghiên cứu điều chỉnh cũng như đề xuất các chính sách mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để phát triển thanh long bền vững trong thời gian tới.