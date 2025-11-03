Dinh I Bảo Đại vắng vẻ sau 1,5 năm thu hồi, chờ ngày đấu giá

Dinh I Bảo Đại đìu hiu sau gần 1,5 năm dừng hoạt động.

Ngày 3-11, Dinh I Bảo Đại (số 01 Trần Quang Diệu, phường Xuân Hương – Đà Lạt, trước đây thuộc dự án King Palace) vẫn chưa hoạt động, đón khách tham quan trở lại sau khi dừng hoạt động từ ngày 26-4-2024.

Dinh I Bảo Đại thuộc dự án King Palace tại thời điểm chưa thu hồi.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hoàn Cầu tại dự án này đối với diện tích hơn 15,86 ha.



Tại đây, tất cả cổng, bãi xe, cửa ngách đều đóng. Xung quanh, các hàng quán - một phần nhờ lượng khách đến tham quan Dinh I Bảo Đại, nay lác đác khách.

Một bảo vệ tại Dinh I cho biết chỉ thỉnh thoảng có đoàn phim lên thuê mới mở cổng, người lạ không được ra vào.

Người dân xung quanh chia sẻ thêm từ lúc Dinh 1 ngưng hoạt động tham quan du lịch đến nay thì khu vực đường Trần Quang Diệu cũng vắng vẻ.

Dinh I Bảo Đại không còn đón khách tham quan, chỉ có vài ô tô của đoàn làm phim đến quay phim.

Thời điểm dừng hoạt động ngày 26-4-2024, UBND TP Đà Lạt (cũ) được giao tiếp tục bảo quản, chăm sóc để chống xuống cấp, xây dựng phương án đấu giá quyền thuê đối với Dinh I Bảo Đại. Cơ quan này cũng thành lập một tổ công tác để quản lý, bảo vệ dinh thự này.

Tỉnh Lâm Đồng phải thu hồi Dinh I Bảo Đại vì theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, việc cho Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Đà Lạt thuê nhà, thuê đất Dinh I để thực hiện dự án trong khi không có trong kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 là vi phạm quy định tại khoản 1 điều 52 luật Đất đai năm 2013; việc cho thuê nhà đất Dinh I và các biệt thự không thông qua đấu giá là vi phạm điều 43 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP.

Bảng thông báo dán ngoài cổng, phía trong là xe của đoàn làm phim đến đây lấy bối cảnh quay phim.

Các cơ quan chức năng từng lên phương án đấu giá quyền thuê 50 năm tại Dinh I Bảo Đại theo hướng: thuê đất, thuê tài sản trên đất, thuê rừng. Trong đó mục đích sử dụng đất là thương mại dịch vụ; thuê đất, thuê tài sản, thuê rừng trả tiền hàng năm. Tuy nhiên đến nay, dinh thự nổi tiếng này vẫn chưa được đưa ra đấu giá để sớm khai thác, trở lại là một trong điểm đến yêu thích của du khách đến Đà Lạt.