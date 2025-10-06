HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đỉnh lũ ở miền Tây nguy cơ vượt mức lịch sử, cảnh báo ngập nhiều nơi

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Đỉnh lũ tại trạm Cần Thơ và Mỹ Thuận được dự báo xấp xỉ hoặc cao hơn báo động III và vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2022.

Ngày 6-10, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam cho biết ảnh hưởng của cơn bão số 10 xảy ra trên lưu vực hạ lưu sông MêKông ở mức cao, gây mưa ở khu vực Lào và Thái Lan.

Lượng mưa này dự kiến về ĐBSCL sẽ trùng với thời kỳ triều cường. Vì vậy, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam nhận định nguồn nước trên dòng chính sông MêKông trong tuần tới sẽ có xu thế tăng mạnh.

Đỉnh lũ miền Tây vượt mức lịch sử , cảnh báo ngập nghiêm trọng tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Một tuyến đường tại Cần Thơ ngập nặng vào tháng 9 vừa qua

Dự báo nguồn nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc sẽ tăng với cường suất khá cao trong 2 tuần tới do lũ thượng nguồn tăng kết hợp triều cường và khả năng sẽ đạt đỉnh lũ chính vụ vào ngày 8 đến ngày 13-10.

Lũ đầu nguồn tăng kết hợp triều cường làm mực nước trên sông Hậu và sông Tiền tại trạm Cần Thơ và trạm Mỹ Thuận (Vĩnh Long) tăng mạnh trong kỳ tới và đạt đỉnh lũ chính vụ ở mức cao.

Cụ thể, đỉnh lũ tại trạm Cần Thơ được nhận định ở mức từ 2,25-2,30 m (lớn hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm (TBNN) và báo động (BĐ) III từ 0,25-0,30 m; lớn hơn cùng kỳ năm 2024 từ 0,05 – 0,10 m; xấp xỉ hoặc cao hơn đỉnh lũ lịch sử tại Cần Thơ (đạt cao nhất từ trước đến nay vào năm 2022 ở mức 2,27 m).

Đỉnh lũ tại trạm Mỹ Thuận được nhận định ở mức từ 2,15-2,20 m (lớn hơn đỉnh lũ TBNN từ 0,26-0,31 m; lớn hơn BĐ III 0,35 – 0,40 m; lớn hơn cùng kỳ năm 2024 từ 0,01 – 0,06 m; xấp xỉ hoặc cao hơn đỉnh lũ lịch sử tại Mỹ Thuận (đạt cao nhất từ trước đến nay vào năm 2022 ở mức 2,15 m).

Lũ chính vụ kết hợp triều cường kỳ tới làm mực nước trên vùng giữa và vùng ven biển dâng cao và đạt đỉnh lũ chính vụ năm 2025 phổ biến trên mức BĐ III, nhận định sẽ gây ra ngập úng nhiều nơi trên vùng giữa và ven biển ở ĐBSCL, đặc biệt các khu vực có địa hình thấp trũng, các khu dân sinh, đô thị ven sông chính vào các ngày từ ngày 8 đến ngày 13-10.

Trong đó, nguy cơ ngập nghiêm trọng nhất là các khu vực đô thị trung tâm thuộc TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long.

ngập Vĩnh Long Cần Thơ lũ đầu nguồn
