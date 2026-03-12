Đinh Ngọc Diệp đẹp lung linh hóa cô dâu bên Victor Vũ

Đinh Ngọc Diệp hạnh phúc chia sẻ loạt ảnh cưới "mới ra lò" lên trang cá nhân. Cô bày tỏ: "Khi gặp một người khiến em muốn trở nên tốt đẹp, hiền lành, giỏi giang và đáng yêu hơn, em đã dành 10 năm nỗ lực làm điều đó! Không phải để chứng minh gì với thế giới, mà chỉ để anh thấy em tiến bộ, có thể phụ giúp mọi việc lớn nhỏ khi anh cần".

Nhà sản xuất kiêm diễn viên này gửi lời cảm ơn chồng đã tìm thấy cô năm 2008, đưa lên màn ảnh và đến tận bây giờ vẫn cho cô theo làm phim. Đó là hành trình tuyệt vời nhất cô từng trải nghiệm.

Vợ chồng Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp và một thập kỷ gắn bó

Cả hai đẹp đôi

Cùng chụp ảnh cưới lần nữa

Để chúc mừng hạnh phúc đang có

"Cảm ơn người đã là trụ cột của gia đình, đã trao cho em hai thiên thần nhỏ bé như điều kỳ diệu có thật trên đời. Cảm ơn vì đôi tay bố chăm con còn giỏi hơn cả mẹ, chăm vợ giỏi hơn vợ chăm chồng, lại còn yêu vợ và 2 con hơn chính bản thân mình" - Đinh Ngọc Diệp bày tỏ.

Cô nói thêm ở bên cạnh đạo diễn danh tiếng Victor Vũ bản thân được làm công chúa, trở thành phiên bản rực rỡ và sống động của chính mình, một người luôn thấy mình đủ đầy và ngủ cùng nụ cười mỗi tối. Cô cảm ơn vì đã chồng tin yêu và tặng hết trái tim, tâm hồn và mọi thứ anh có cho cô.

"Mới chỉ 10 năm thôi, phiền chồng cưu mang em thêm nhiều kiếp sống nữa!" - Đinh Ngọc Diệp nhắn nhủ.

Đáp lại tình cảm của vợ, Victor Vũ trải lòng: "Nhìn lại 10 năm, anh chỉ thấy biết ơn. Biết ơn vì có em và có hai cậu con trai yêu quý của mình. Nhờ có em và các con, mọi niềm vui, mọi lo lắng, mọi ước mơ… đều có thêm ý nghĩa. Cảm ơn em vì 10 năm đã qua và vì tất cả những năm tháng phía trước!".

Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp hợp tác lần đầu qua phim "Chuyện tình xa xứ" ra mắt năm 2008. Cả hai dần dần nảy sinh tình cảm sau nhiều năm làm việc chung. Đám cưới tổ chức năm 2012 tại Pháp và năm 2016 tại TP HCM.