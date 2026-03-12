HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

NSƯT Hạnh Thúy trở thành "trùm ma quỷ" kỳ bí, ghê rợn

Minh Khuê

(NLĐO) - NSƯT Hạnh Thúy liên tục phủ sóng màn ảnh rộng, đa phần với các vai diễn ma mị, quỷ dị trong các phim mang màu sắc tâm linh, kinh dị.

Phim khai thác câu chuyện "ma cà rồng" Việt Nam

Ngày 12-3, nhà sản xuất phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" tung ra tập hậu trường đầu tiên, kể về sự chuẩn bị kỳ công của ê-kíp trong quá trình sản xuất. Phim do đạo diễn Đỗ Quốc Trung cầm trịch, đánh dấu tác phẩm điện ảnh thứ hai của anh sau "Con kể ba nghe".

Lấy bối cảnh núi rừng Tây Bắc Việt Nam, phim xoay quanh truyền thuyết về loài Phí Phông - một thực thể tâm linh được lưu truyền trong cộng đồng người đồng bào miền núi. Trong quá trình phát triển dự án, ê-kíp đã tham vấn trực tiếp các thầy mo (thầy cúng) trong bản làng cùng người dân địa phương để tìm hiểu những lời truyền miệng liên quan.

NSƯT Hạnh Thúy trở thành "trùm ma quỷ" kỳ bí, ghê rợn - Ảnh 1.

Hậu trường phim

NSƯT Hạnh Thúy trở thành "trùm ma quỷ" kỳ bí, ghê rợn - Ảnh 2.

Bối cảnh tác phẩm

NSƯT Hạnh Thúy trở thành "trùm ma quỷ" kỳ bí, ghê rợn - Ảnh 3.

Dàn dựng tỉ mỉ

NSƯT Hạnh Thúy trở thành "trùm ma quỷ" kỳ bí, ghê rợn - Ảnh 4.

NSƯT Hạnh Thúy trở thành "trùm ma quỷ" kỳ bí, ghê rợn - Ảnh 5.

NSƯT Hạnh Thúy trở thành "trùm ma quỷ" kỳ bí, ghê rợn - Ảnh 7.

NSƯT Hạnh Thúy trở thành "trùm ma quỷ" kỳ bí, ghê rợn - Ảnh 8.

Kiều Minh Tuấn

NSƯT Hạnh Thúy trở thành "trùm ma quỷ" kỳ bí, ghê rợn - Ảnh 9.

Cô bé Nina

Phí Phông - còn được gọi là "ma cà rồng" Việt Nam, là loài chuyên hút máu người, thường nhắm vào những người yếu ớt như trẻ em, phụ nữ mới sinh hoặc người già, và được cho là hoạt động chủ yếu vào ban đêm.

Chúng được miêu tả là những người phụ nữ xinh đẹp với nước da trắng và chỉ di truyền từ mẹ sang con gái.

"Phim của tôi không phải là một ngôi nhà ma để khán giả bước vào, cảm thấy sợ hãi, giật gân, giải trí đơn thuần và đi về, mà có tham vọng hơn rằng sự kinh dị chỉ là lớp vỏ bên ngoài và khán giả có thể xem, chiêm nghiệm, suy tư về nội dung sâu thẳm của phim. Biết đâu cái ác của con người còn đáng sợ hơn những câu chuyện thêu dệt mà chúng ta chưa từng thấy trong đời" – đạo diễn Đỗ Quốc Trung nói.

NSƯT Hạnh Thúy với tạo hình ám ảnh

Ê-kíp đầu tư nhiều công sức trong khâu hóa trang để hoàn thiện tạo hình vết cắn của Phí Phông. Các nguyên liệu được nhập từ nước ngoài, trong đó những chi tiết như lớp da hay vết thương đều được đúc bằng silicon và trải qua nhiều lần thử nghiệm trước khi đạt được hình dung cuối cùng trên màn ảnh.

NSƯT Hạnh Thúy trở thành "trùm ma quỷ" kỳ bí, ghê rợn - Ảnh 10.

Phim tỉ mỉ từng công đoạn hóa trang

NSƯT Hạnh Thúy trở thành "trùm ma quỷ" kỳ bí, ghê rợn - Ảnh 11.

NSƯT Hạnh Thúy trở thành "trùm ma quỷ" kỳ bí, ghê rợn - Ảnh 12.

Thiết kế bối cảnh phim

NSƯT Hạnh Thúy trở thành "trùm ma quỷ" kỳ bí, ghê rợn - Ảnh 13.

NSƯT Hạnh Thúy trong một cảnh quay

NSƯT Hạnh Thúy trở thành "trùm ma quỷ" kỳ bí, ghê rợn - Ảnh 14.

Tạo hình ám ảnh của NSƯT Hạnh Thúy

Hậu trường "Phí Phông - Quỷ máu rừng thiêng"

NSƯT Hạnh Thúy tham gia phim với tạo hình ám ảnh. Nữ diễn viên tài năng này hiện phủ sóng màn ảnh rộng với vai bà Phúc - mẹ của nam chính trong phim "Tài" của Mai Tài Phến và Mỹ Tâm. Ngoài ra, cô còn tham gia phim "Quỷ nhập tràng 2" với tạo hình ghê rợn, khó nhận ra.

Trước đây, NSƯT Hạnh Thúy còn gây ấn tượng mạnh với vai quỷ Bạch Lão trong phim "Cám" hay Thị Lam - lúc người lúc quỷ trong phim "Tết ở làng Địa Ngục".

Phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" ngoài NSƯT Hạnh Thúy còn quy tụ dàn diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh, Nina... Tác phẩm ra rạp từ 24-4.

NSƯT Hạnh Thúy trở thành "trùm ma quỷ" kỳ bí, ghê rợn - Ảnh 15.

NSƯT Hạnh Thúy tham gia nhiều phim kinh dị nhưng đa phần vai ma, quỷ tạo hình rùng rợn

NSƯT Hạnh Thúy trở thành "trùm ma quỷ" kỳ bí, ghê rợn - Ảnh 16.

Tạo hình của nữ nghệ sĩ trong phim "Tết ở làng Địa Ngục"

NSƯT Hạnh Thúy trở thành "trùm ma quỷ" kỳ bí, ghê rợn - Ảnh 17.

Vẻ đẹp NSƯT Hạnh Thúy

NSƯT Hạnh Thúy trở thành "trùm ma quỷ" kỳ bí, ghê rợn - Ảnh 18.

 

Tin liên quan

NSND Mỹ Uyên, NSƯT Hạnh Thúy… mừng cho Thái Hòa, Quang Tuấn

NSND Mỹ Uyên, NSƯT Hạnh Thúy… mừng cho Thái Hòa, Quang Tuấn

(NLĐO) – NSND Mỹ Uyên, NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Lê Thiện… cùng loạt sao Việt đến dự ra mắt phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối".

NSƯT Hạnh Thúy khẳng định Ngọc Lan tát rất đau

(NLĐO) - NSƯT Hạnh Thúy và diễn viên Ngọc Lan có cảnh "tương tác vật lý" trong phần 2 phim "Hạnh phúc bị đánh cắp".

NSƯT Hạnh Thúy xin lỗi vì "đánh đập" bạn diễn

(NLĐO) - Vào vai phản diện trong phim dài tập "Hạnh phúc bị đánh cắp", NSƯT Hạnh Thúy lên tiếng xin lỗi vì "tác động vật lý" bạn diễn Bích Ngọc nhiều lần.

hậu trường phim kinh dị NSƯT Hạnh Thúy Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng trùm ma quỷ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo