NSƯT Hạnh Thúy trở thành "trùm ma quỷ" kỳ bí, ghê rợn

Phim khai thác câu chuyện "ma cà rồng" Việt Nam

Ngày 12-3, nhà sản xuất phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" tung ra tập hậu trường đầu tiên, kể về sự chuẩn bị kỳ công của ê-kíp trong quá trình sản xuất. Phim do đạo diễn Đỗ Quốc Trung cầm trịch, đánh dấu tác phẩm điện ảnh thứ hai của anh sau "Con kể ba nghe".

Lấy bối cảnh núi rừng Tây Bắc Việt Nam, phim xoay quanh truyền thuyết về loài Phí Phông - một thực thể tâm linh được lưu truyền trong cộng đồng người đồng bào miền núi. Trong quá trình phát triển dự án, ê-kíp đã tham vấn trực tiếp các thầy mo (thầy cúng) trong bản làng cùng người dân địa phương để tìm hiểu những lời truyền miệng liên quan.

Hậu trường phim

Bối cảnh tác phẩm

Dàn dựng tỉ mỉ

Kiều Minh Tuấn

Cô bé Nina

Phí Phông - còn được gọi là "ma cà rồng" Việt Nam, là loài chuyên hút máu người, thường nhắm vào những người yếu ớt như trẻ em, phụ nữ mới sinh hoặc người già, và được cho là hoạt động chủ yếu vào ban đêm.

Chúng được miêu tả là những người phụ nữ xinh đẹp với nước da trắng và chỉ di truyền từ mẹ sang con gái.

"Phim của tôi không phải là một ngôi nhà ma để khán giả bước vào, cảm thấy sợ hãi, giật gân, giải trí đơn thuần và đi về, mà có tham vọng hơn rằng sự kinh dị chỉ là lớp vỏ bên ngoài và khán giả có thể xem, chiêm nghiệm, suy tư về nội dung sâu thẳm của phim. Biết đâu cái ác của con người còn đáng sợ hơn những câu chuyện thêu dệt mà chúng ta chưa từng thấy trong đời" – đạo diễn Đỗ Quốc Trung nói.

NSƯT Hạnh Thúy với tạo hình ám ảnh

Ê-kíp đầu tư nhiều công sức trong khâu hóa trang để hoàn thiện tạo hình vết cắn của Phí Phông. Các nguyên liệu được nhập từ nước ngoài, trong đó những chi tiết như lớp da hay vết thương đều được đúc bằng silicon và trải qua nhiều lần thử nghiệm trước khi đạt được hình dung cuối cùng trên màn ảnh.

Phim tỉ mỉ từng công đoạn hóa trang

Thiết kế bối cảnh phim

NSƯT Hạnh Thúy trong một cảnh quay

Tạo hình ám ảnh của NSƯT Hạnh Thúy

Hậu trường "Phí Phông - Quỷ máu rừng thiêng"

NSƯT Hạnh Thúy tham gia phim với tạo hình ám ảnh. Nữ diễn viên tài năng này hiện phủ sóng màn ảnh rộng với vai bà Phúc - mẹ của nam chính trong phim "Tài" của Mai Tài Phến và Mỹ Tâm. Ngoài ra, cô còn tham gia phim "Quỷ nhập tràng 2" với tạo hình ghê rợn, khó nhận ra.

Trước đây, NSƯT Hạnh Thúy còn gây ấn tượng mạnh với vai quỷ Bạch Lão trong phim "Cám" hay Thị Lam - lúc người lúc quỷ trong phim "Tết ở làng Địa Ngục".

Phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" ngoài NSƯT Hạnh Thúy còn quy tụ dàn diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh, Nina... Tác phẩm ra rạp từ 24-4.

NSƯT Hạnh Thúy tham gia nhiều phim kinh dị nhưng đa phần vai ma, quỷ tạo hình rùng rợn

Tạo hình của nữ nghệ sĩ trong phim "Tết ở làng Địa Ngục"