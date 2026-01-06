Đỉnh Phja Oắc ở Cao Bằng xuất hiện băng giá

Theo một số du khách, ở khu vực đỉnh núi Phja Oắc cao hơn 1.900 m so với mực nước biển, xuất hiện băng giá.



Trong ngày hôm nay, nhiệt độ tỉnh Cao Bằng khoảng 6 độ C, do đó trên đỉnh Phja Oắc nhiệt độ xuống 0 độ C hoặc dưới 0 độ C. Cùng với đó, trời vẫn có mưa nhỏ, băng giá mới xuất hiện.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6-1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ giảm 3-5°C.

Trong ngày và đêm 6-1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Ở khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này: Bắc Bộ phổ biến 9-12°C, vùng núi và trung du 6-9°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C; Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14°C.

Khu vực Hà Nội thời tiết không mưa. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–12°C.

Trong đợt không khí lạnh tăng cường này, các chuyên gia cảnh báo vùng núi Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Tại Hà Nội, nhiều người dân chia sẻ đây là đợt rét đậm, rét hại nhất từ đầu mùa Đông đến nay.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm 6-1, ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.