Thời sự

Đỉnh Phja Oắc ở Cao Bằng xuất hiện băng giá

Thùy Linh

(NLĐO) - Ngày hôm nay 6-1, đỉnh Phja Oắc, xã Thành Công, Cao Bằng xuất hiện băng giá với nhiệt độ xuống rất thấp.

Theo một số du khách, ở khu vực đỉnh núi Phja Oắc cao hơn 1.900 m so với mực nước biển, xuất hiện băng giá.

Băng giá Cao Bằng xuất hiện trên đỉnh Phja Oắc giữa mùa đông lạnh giá - Ảnh 1.

Đỉnh Phja Oắc, xã Thành Công, Cao Bằng xuất hiện băng giá

Trong ngày hôm nay, nhiệt độ tỉnh Cao Bằng khoảng 6 độ C, do đó trên đỉnh Phja Oắc nhiệt độ xuống 0 độ C hoặc dưới 0 độ C. Cùng với đó, trời vẫn có mưa nhỏ, băng giá mới xuất hiện.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6-1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ giảm 3-5°C.

Trong ngày và đêm 6-1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Ở khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này: Bắc Bộ phổ biến 9-12°C, vùng núi và trung du 6-9°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C; Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14°C.

Khu vực Hà Nội thời tiết không mưa. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–12°C.

Vùng núi cao có nơi dưới 3°C

Trong đợt không khí lạnh tăng cường này, các chuyên gia cảnh báo vùng núi Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Tại Hà Nội, nhiều người dân chia sẻ đây là đợt rét đậm, rét hại nhất từ đầu mùa Đông đến nay.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm 6-1, ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin liên quan

Miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại dưới 10 độ C, đề phòng băng giá

Miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại dưới 10 độ C, đề phòng băng giá

(NLĐO) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay 2-1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ.

Băng giá phủ trắng đỉnh núi khi nền nhiệt giảm dưới 0°C

(NLĐO) – Nhiều khu vực miền núi xuất hiện băng giá khi nền nhiệt giảm dưới 0°C.

Băng giá bất ngờ xuất hiện ở "Thiên đường mây Tà Xùa" vào tháng 3

(NLĐO) - Dù đã cuối mùa đông nhưng lần đầu tiên trong tháng 3 năm nay, băng giá xuất hiện ở đỉnh núi Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

